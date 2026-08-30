Auto brennt in Fürnitz: Ersthelfer sind noch vor der Feuerwehr zur Stelle

Schreckmoment am Sonntagnachmittag in Fürnitz: Während der Fahrt brach im Motorraum eines Autos plötzlich Feuer aus. Ersthelfer reagierten rasch und griffen zu mehreren Feuerlöschern.

Während der Fahrt brach im Motorraum eines Autos in Fürnitz ein Feuer aus. Ersthelfer konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

Während der Fahrt brach im Motorraum eines Autos in Fürnitz ein Feuer aus. Ersthelfer konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

Am Sonntagnachmittag kam es im Ortsgebiet von Fürnitz zu einem Fahrzeugbrand. Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei einem Auto war während der Fahrt aus bislang nicht näher genannter Ursache ein Feuer im Motorraum ausgebrochen. Auch ein Leser von 5 Minuten wurde auf den Vorfall aufmerksam und hielt den Einsatz auf Video fest.

Ersthelfer greifen zu Feuerlöschern

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, reagierten Ersthelfer. Mit mehreren Handfeuerlöschern gelang es ihnen, die Flammen einzudämmen. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Brand anschließend vollständig ab. „Danach waren noch Nachlöscharbeiten notwendig“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mussten von den Einsatzkräften gebunden werden.

Rund eine Stunde im Einsatz

Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz rund eine Stunde. Angaben zu Verletzten machte die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2026 um 19:57 Uhr aktualisiert