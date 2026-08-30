E-Auto landet nach Unfall quer auf Radweg: Lenker bleibt unverletzt

Ein Verkehrsunfall auf der B85 rief am Sonntagvormittag zwei Feuerwehren auf den Plan. Ein E-Auto kam von der Straße ab, fuhr auf eine Leitschiene und blieb schließlich quer auf einem Radweg stehen.

Das E-Auto kam von der B85 ab, fuhr auf eine Leitschiene und blieb schließlich quer auf dem Radweg stehen. Der Lenker blieb unverletzt.

Das E-Auto kam von der B85 ab, fuhr auf eine Leitschiene und blieb schließlich quer auf dem Radweg stehen. Der Lenker blieb unverletzt.

Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Latschach um 10.02 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B85 alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Das E-Auto fuhr auf eine Leitschiene und kam anschließend quer auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand. Der Lenker hatte Glück und blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall allerdings schwer beschädigt.

Dreifacher Brandschutz aufgebaut

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab und bauten einen dreifachen Brandschutz auf. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Bis das beschädigte Elektroauto von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden konnte, blieben die Feuerwehrleute vor Ort. Insgesamt standen 14 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz. Neben der Feuerwehr Latschach und der Feuerwehr Faak am See war auch die Polizei Faak am See an der Unfallstelle.