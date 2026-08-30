Motorradfahrer (72) bei Unfall in Stockenboi schwer verletzt

Ein 72-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Stockenboi von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am 30. August 2026 gegen 17 Uhr auf der Stockenboier Landesstraße im Bezirk Villach. Der 72-Jährige aus der Obersteiermark war von Tragin in Richtung Zlan unterwegs. In einer ansteigenden Linkskurve dürfte es zu einem technischen Defekt an seinem Motorrad gekommen sein. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über die Maschine. Das Motorrad kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Steirer landet schwer verletzt im Straßengraben

Der 72-Jährige stürzte gemeinsam mit seinem Motorrad in den Straßengraben und blieb dort schwer verletzt liegen. Die Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden.