Neue Anlaufstelle in Villach: Hier bekommen Helfende selbst Unterstützung

Wer beruflich täglich andere begleitet, berät oder unterstützt, vergisst dabei manchmal auf die eigenen Bedürfnisse. Genau hier will eine neue Anlaufstelle in Villach ansetzen.

Am 9. September eröffnet in Villach mit „DU IM ZENTRUM“ (DiZ) eine neue Anlaufstelle, die sich gezielt an Angestellte und Selbstständige aus sozialen und beratenden Berufsgruppen richtet. Nach Angaben der Initiatoren handelt es sich um die erste unabhängige Einrichtung dieser Art in Kärnten. Die Idee dahinter: Menschen, die in ihrem Berufsalltag viel Verantwortung für andere übernehmen, sollen einen Ort bekommen, an dem einmal ihre eigenen beruflichen Herausforderungen und ihre persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Wenn jene Unterstützung brauchen, die andere unterstützen

Begleiten, pflegen, auffangen, zuhören oder beraten: In sozialen und beratenden Berufen dreht sich vieles um die Bedürfnisse anderer Menschen. Für die eigenen Belastungen und Herausforderungen bleibe dabei häufig wenig Raum, heißt es von „DU IM ZENTRUM“. Genau diesen Raum möchte die neue Einrichtung schaffen. Dabei soll es ausdrücklich nicht um ein therapeutisches Angebot gehen. Vielmehr sollen Menschen lernen können, mit beruflichen Herausforderungen besser umzugehen und die eigene mentale Gesundheit und Resilienz zu stärken.

Von Beratung bis zum „Raum zum Reden“

Dafür sind unterschiedliche niederschwellige und unbürokratische Angebote vorgesehen. Dazu zählen unter anderem Beratungen, Mentorings, Coachings, Workshops und Veranstaltungen. Ein Bestandteil sind außerdem sogenannte „Räume zum Reden“. Sie sollen Möglichkeiten zum Austausch, zur Reflexion und zur persönlichen Weiterentwicklung bieten. Das übergeordnete Ziel ist, Menschen in fordernden Berufen langfristig zu stärken und damit auch einen Beitrag zur Stabilität jener Berufsgruppen zu leisten, die im gesellschaftlichen Alltag eine wichtige Rolle spielen. Offiziell eröffnet wird „DU IM ZENTRUM“ am 9. September 2026 in der Bertha-von-Suttner-Straße 19 in Villach.