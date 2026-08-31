Kirchtag im Hotel Europa in Velden

Bei bester Stimmung genossen die Gäste die gemütliche Atmosphäre, feine Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Unterhaltung. Etwas ganz Besonderes wurde auch für die jüngsten Besucher geboten: Der Circus Dimitri begeisterte mit einer Open-Air-Vorstellung und sorgte mit seinen artistischen Darbietungen für leuchtende Kinderaugen und jede Menge Applaus. So wurde der Kirchtag im Hotel Europa zu einem fröhlichen Fest für die ganze Familie, bei dem Jung und Alt einen unvergesslichen Nachmittag am Wörthersee verbrachten. Mit dabei: Unternehmer Seppi Aichelburg. Peter Sorgo und Willi Egger, Filmemacher Klaus Graf, Gastronom Egon Haupt und Gastronomen Renate und Jakob Wrann.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 10:43 Uhr aktualisiert