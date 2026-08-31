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Gäste beim Kirchtag im Hotel Europa in Velden am Wörthersee mit Musik, Kulinarik und Unterhaltung für die ganze Familie.
Bei bester Stimmung genossen die Gäste die gemütliche Atmosphäre, feine Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Unterhaltung.
Velden
31/08/2026
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Kirchtag im Hotel Europa in Velden

Der Kirchtag im Hotel Europa in Velden am Wörthersee bot einen festlichen Nachmittag voller Spaß, Musik und kulinarischer Highlights.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Bei bester Stimmung genossen die Gäste die gemütliche Atmosphäre, feine Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Unterhaltung. Etwas ganz Besonderes wurde auch für die jüngsten Besucher geboten: Der Circus Dimitri begeisterte mit einer Open-Air-Vorstellung und sorgte mit seinen artistischen Darbietungen für leuchtende Kinderaugen und jede Menge Applaus. So wurde der Kirchtag im Hotel Europa zu einem fröhlichen Fest für die ganze Familie, bei dem Jung und Alt einen unvergesslichen Nachmittag am Wörthersee verbrachten. Mit dabei: Unternehmer Seppi Aichelburg. Peter Sorgo und Willi Egger, Filmemacher Klaus Graf, Gastronom Egon Haupt und Gastronomen Renate und Jakob Wrann.

Gäste beim Kirchtag im Hotel Europa in Velden am Wörthersee mit Musik, Kulinarik und Unterhaltung für die ganze Familie.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 10:43 Uhr aktualisiert
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