Tod unter Villacher Stadtbrücke: Polizei nennt neue Details zur Gewalttat

Nach dem gewaltsamen Tod einer 28-jährigen Villacherin gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. Die Ermittler rekonstruieren, was sich am Abend unter der Stadtbrücke abgespielt haben soll. Ein 39-Jähriger sitzt in U-Haft.

Unter der Villacher Stadtbrücke soll es zu jener Auseinandersetzung gekommen sein, nach der eine 28-jährige Villacherin starb. Ein 39-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft.

Unter der Villacher Stadtbrücke soll es zu jener Auseinandersetzung gekommen sein, nach der eine 28-jährige Villacherin starb. Ein 39-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach dem Tod einer 28-jährigen Frau in Villach liegen nun weitere offizielle Informationen der Polizei vor. 5 Minuten berichtete bereits exklusiv.

Todesursache zunächst unklar

Bereits am 21. August 2026 gegen 20.43 Uhr wurde die Rettung alarmiert. Die Villacherin hatte sich gemeinsam mit mehreren Personen im Bereich unter der Villacher Stadtbrücke aufgehalten und war plötzlich nicht mehr ansprechbar. Da zunächst unklar war, woran die 28-Jährige gestorben war, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an. Das Ergebnis brachte schließlich Gewissheit: Die Frau war Opfer einer Gewalttat geworden.

Gemeinsam unter der Stadtbrücke gefeiert

Daraufhin nahmen Ermittler des Landeskriminalamtes sowie Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Villach umfangreiche Ermittlungen auf. Dabei konnte ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 39-Jährige mit der 28-Jährigen in einer Beziehung gewesen sein. Gemeinsam mit weiteren Personen sollen die beiden an jenem Abend unter der Stadtbrücke gefeiert haben. Im Laufe des Abends dürfte es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll der 39-Jährige die Frau laut Polizei mit einem Tritt oder Schlag derart schwer verletzt haben, dass sie an den Folgen starb.

39-Jähriger spricht von Unfall

Am 28. August wurde der Tatverdächtige aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde er am darauffolgenden Tag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Über den 39-Jährigen wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Tatverdächtige bestreitet laut Polizei eine Tötungsabsicht. Er spricht demnach von einem Unfall. Die Ermittlungen zu dem Fall sind weiterhin nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund gibt die Polizei derzeit keine weiteren Details bekannt. Für den 39-jährigen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.