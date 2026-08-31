„Wir schauen nicht mehr weg“: SPÖ setzt auf Prävention gegen Gewalt

Nach dem Tod einer 28-Jährigen in Villach meldet sich die SPÖ Villach zu Wort und betont, dass Gewalt gegen Frauen kein Einzelfall ist, sondern ein tief verankertes strukturelles Problem darstellt. Die Stadtpartei weist darauf hin, dass Gewalt dort entsteht, wo Warnsignale übersehen werden, Prävention fehlt und die gesellschaftliche Verantwortung nicht ernst genug genommen wird. Um dieser Entfaltung entgegenzuwirken, fordert die Partei ein frühzeitiges Ansetzen an den Ursachen der Problematik.

Forderungen und Umsetzungen

„Femizide sind kein tragischer Unfall, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems. Deshalb müssen wir viel früher ansetzen. Ab Herbst starten wir in Villachs Kindergärten Workshops, in denen Kinder spielerisch Respekt, den Umgang mit Gefühlen und das Erkennen von Grenzen lernen. Prävention beginnt bei den Kleinsten. Denn wenn wir Gewalt langfristig verhindern wollen, müssen wir früh vermitteln, dass Respekt und ein gewaltfreies Miteinander selbstverständlich sind“, so SPÖ-Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Neben dem ab Herbst geplanten Kindergartenprojekt setzt die SPÖ Villach auf eine frühe Sensibilisierung für körperliche sowie psychische Gewaltfreiheit und den Ausbau von Beratungsangeboten für Familien. Gleichzeitig nimmt die Partei die Bundebene in die Pflicht und fordert mehr Polizei inklusive besserer Ausstattung, eine verpflichtende Präventionsarbeit an Schulen sowie das neue Schulfach Gesellschaftspolitik. Ergänzt wird der Forderungskatalog an den Bund durch den Ausbau von Meldesystemen bei häuslicher Gewalt und gezielte Präventionsprogramme für junge Männer: „Gewaltprävention heißt auch, Rollenbilder zu hinterfragen. Jungen müssen lernen, dass Stärke nichts mit Dominanz zu tun hat und dass Menschlichkeit und Glücklichsein ohne Gewalt möglich sind“, heißt es in der Aussendung.

©KK SPÖ-Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

„Wir schauen nicht mehr weg“

Während der Bund zum konsequenten Handeln aufgefordert wird, setzt die Stadt Villach ihre Präventionsmaßnahmen um. „Wir schauen nicht mehr weg. Wir handeln. Damit Sicherheit nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern Realität wird“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert