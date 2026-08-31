Feuerwehrjugend Frießnitz-Rosenbach erhielt Spende von 500 Euro

Im Rahmen der Aktion „Grillen für den guten Zweck“ des Kärntner Chapters der Harley Owners Group (H.O.G.) durfte sich die Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach über eine Spende von 500 Euro freuen.

Der symbolische Scheck wurde am 28. August beim Rüsthaus in Schlatten übergeben. Das Geld stammt aus einer Spendenaktion der Chapter-Mitglieder beim ehemaligen Gasthaus Aschgan, die vom Familienunternehmen Frierss als Hauptsponsor mit Grillfleisch unterstützt wurde. Neben der Feuerwehrjugend kam eine weitere Spende von 500 Euro der Harley-Davidson Charity-Tour zugute, die Menschen mit Muskelerkrankungen hilft.

Betrag kommt zur perfekten Zeit

Der Kontakt entstand im Vorfeld der Veranstaltung, als die Feuerwehr Biertischgarnituren für die Grillerei bereitstellte. Günther und Alexandra Hölbling, welche die Örtlichkeit zur Verfügung stellten, schlugen die Nachwuchsabteilung der Wehr daraufhin als Spendenempfänger vor. Der Betrag kommt genau zur rechten Zeit: Die Feuerwehrjugend Frießnitz-Rosenbach ist in den vergangenen Monaten um acht Kinder gewachsen, weshalb die 500 Euro nun komplett für die Anschaffung dringend benötigter Jugenduniformen verwendet werden.

Scheck entgegen genommen

Bei der offiziellen Übergabe waren unter anderem H.O.G.-Director Bikash Dhar, Kurt Frierss jun. sowie Günther und Alexandra Hölbling anwesend. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr nahmen Jugendbeauftragte Selina Rotar und Vertreter der Feuerwehrjugend den Scheck entgegen. Die Freiwillige Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach bedankt sich zudem herzlich bei allen Beteiligten und Unterstützern für das Engagement zugunsten des Feuerwehrnachwuchses.