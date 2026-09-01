Einbahn und Sperren: Neue Umleitungen in Villach ab dieser Woche

Wegen des Grabs eines Geh- und Radwegs in der Vassacher Straße (August-v.-Jaksch- bis Rennsteiner Straße) gilt vom 31. August bis 30. Oktober eine Einbahn stadteinwärts.

Die Errichtung eines Geh- und Radweges in der Vassacher Straße vom Kreuzungsbereich mit der August-v.-Jaksch-Straße bis zum Kreuzungsbereich mit der Rennsteiner Straße erfordert vom Montag, 31. August, bis 30. Oktober eine Einbahnführung für die Fahrtrichtung stadteinwärts. Eine Umleitungsstrecke über die August-v.-Jaksch-Straße und Rennsteiner Straße wird eingerichtet.

Sperre bis zum 24. September

Aufgrund der Erneuerung der Asphaltdeckschicht entlang der Pogöriacher Straße vom Kreuzungsbereich mit der B 86 Villacher Straße (Tiroler Straße) bis zum Kreuzungsbereich mit dem Goritschacher Weg gibt es Verkehrseinschränkungen: Bis zum 24. September kommt es während der Vorarbeiten zu einer Einbahnführung Fahrtrichtung B 86 Villacher Straße (Tiroler Straße) und während der Asphaltierungsarbeiten zu einer Sperre. Der genaue Zeitpunkt der Sperre wird noch bekannt gegeben. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Weitere Sperre

Grabungsarbeiten für die KNG Kärnten Netz GmbH im Waldweg führen bis zum 18. September zu einer Sperre. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Während eines temporären Schienenersatzverkehrs und der damit verbundenen Verlegung von Taxiaufstellflächen kommt es am Bahnhofplatz und in der Zeidler-von-Görz-Straße bis zum 21. September zu Verkehrsbehinderungen.