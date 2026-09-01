Liga-Test: VSV trifft in der Preseason auf Linz

Am morgigen Mittwoch wartet auf den EC iDM Wärmepumpen VSV der nächste wichtige Test in der diesjährigen Vorbereitung. Die Blau-Weißen gastieren um 18:30 Uhr bei den Steinbach Black Wings Linz und treffen damit erstmals in dieser Preseason auf einen direkten Konkurrenten aus der win2day ICE Hockey League. Bereits am Freitag folgt mit Olimpija Ljubljana der nächste Vergleich mit einem Ligakonkurrenten.

Die Ausgangssituation

Die bisherige Vorbereitung verlief für den VSV ergebnistechnisch noch nicht nach Wunsch. Den bislang einzigen Sieg feierten die Adler mit einem überzeugenden 6:3-Erfolg gegen den EV Landshut. Gegen die Kassel Huskies, den EK Zeller Eisbären, die Dresdner Eislöwen sowie zuletzt beim 4:7 gegen die Starbulls Rosenheim mussten sich die Blau-Weißen hingegen geschlagen geben.

Verletzungsbedingt stark eingeschränkt

Die Resultate erzählen jedoch nur einen Teil der Geschichte. Der VSV war während der gesamten Vorbereitung verletzungsbedingt stark eingeschränkt. Gleichzeitig nutzte das Trainerteam rund um Headcoach Pierre Allard und Assistant Coach Marco Pewal die Testspiele ganz bewusst, um zahlreichen jungen Spielern viel Eiszeit und wichtige Erfahrungen auf Profi-Niveau zu ermöglichen. Für Akteure wie Kevin Mandl, Jakob Sintschnig, Paul Vaschauner, Aaron Wiedergut, Nikolas Scharf und Paolo Wieltschnig waren die bisherigen Partien wichtige Standortbestimmungen. Zuletzt erhielt gegen Rosenheim zudem der erst 16-jährige Benjamin Topalovic die Möglichkeit, sich auf Profi-Niveau zu präsentieren. Die jungen Adler konnten dadurch wertvolle Minuten sammeln und sich gegen körperlich starke sowie erfahrene Gegner beweisen.

Trainerteam zeigt sich zufrieden

Mit mehreren Elementen im Spiel ihrer Mannschaft zeigt sich das Trainerteam bereits zufrieden. Insbesondere eisläuferisch präsentierten sich die Blau-Weißen über weite Strecken auf einem guten Niveau. Auch im Forecheck gelang es immer wieder, Druck auf den Gegner auszuüben, Scheiben zurückzuerobern und gefährliche Offensivaktionen einzuleiten. Verbesserungspotenzial besteht vor allem noch in der Defensive. Dort gilt es, die Abläufe weiter zu verfeinern, konsequenter in den Zweikämpfen zu agieren und individuelle Fehler zu reduzieren. Damit soll auch die Zahl der Gegentreffer in den verbleibenden Testspielen deutlich gesenkt werden. Insgesamt ist das Trainerteam mit der Entwicklung der Mannschaft jedoch positiv gestimmt. Der Vergleich mit Linz bietet nun eine wertvolle Gelegenheit, die bisherigen Fortschritte erstmals gegen einen direkten Ligakonkurrenten unter Beweis zu stellen.

Die Linzer

Auch die Steinbach Black Wings Linz befinden sich mitten in einem größeren Entwicklungsprozess. Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison nahmen die Oberösterreicher zahlreiche Veränderungen an ihrem Kader vor. Mehrere erfahrene Akteure wie Rasmus Tirronen, Sean Collins, Ken Ograjenšek, Logan Roe, Yohann Auvitu und das in Villach geborene Linzer Urgestein Andreas Kristler verließen den Verein. Im Gegenzug verstärkten sich die Black Wings auf mehreren Positionen prominent. Zwischen den Pfosten soll der Kanadier Dylan Wells für Stabilität sorgen. Der ehemalige NHL-Torhüter führte die Kansas City Mavericks in der vergangenen Saison mit starken Leistungen bis ins Finale der ECHL und wagt nun erstmals den Sprung nach Europa. Auch die Defensive wurde mit viel Qualität ergänzt. Philipp Wimmer wechselte von Red Bull Salzburg nach Linz und bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus vier Meistertiteln und unzähligen Einsätzen im Nationalteam mit. Mit dem Tschechen Vojtěch Mozík verpflichteten die Oberösterreicher zudem einen international erfahrenen Verteidiger, der bereits in der NHL, der KHL, Schweden und Tschechien zum Einsatz kam.

Offensive der Linzer

In der Offensive sorgen insbesondere Oskar Maier, Kyle Topping und Brady Shaw für zusätzliche Qualität. Der gebürtige Oberösterreicher Maier kehrte nach drei starken Saisonen bei den Pioneers Vorarlberg in seine Heimat zurück. Topping bringt viel Tempo und Offensivkraft mit, während Shaw seine Torgefahr bereits in Innsbruck und Budapest unter Beweis stellte. Weiterhin wichtige Stützen sind Kapitän Brian Lebler, Graham Knott, Shawn St-Amant und Emilio Romig. Wie der VSV musste auch Linz in der bisherigen Vorbereitung mehrere Niederlagen hinnehmen. Gegen Red Bull München unterlagen die Black Wings mit 2:5, gegen den HC Litvínov mit 2:3 und gegen den ERC Ingolstadt mit 1:4. Im ersten von zwei Duellen mit den Straubing Tigers setzte es ebenfalls eine 2:5-Niederlage. Am vergangenen Sonntag gelang den Oberösterreichern schließlich der erste Preseason-Erfolg: Im Rückspiel in Straubing setzten sich die Black Wings mit 4:3 nach Verlängerung durch. Damit treffen am Mittwoch zwei Mannschaften aufeinander, die sich mitten in der Entwicklungsphase befinden und den Vergleich nutzen wollen, um vor dem Ligastart weitere Fortschritte zu erzielen. Für beide Teams wird es zugleich der erste Test gegen einen Gegner aus der win2day ICE Hockey League.

Personelles

Hinter den Einsätzen von Elias Wallenta und Maximilian Rebernig stehen weiterhin Fragezeichen. Beide mussten gegen Rosenheim kurzfristig passen. Ob sie in Linz wieder in das Aufgebot zurückkehren können, entscheidet sich erst am Spieltag. Auch bei Joseph Cramarossa fällt die Entscheidung kurzfristig. Der Neuzugang konnte zuletzt bereits Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und könnte am Mittwoch erstmals in der diesjährigen Vorbereitung zum Einsatz kommen. Voraussetzung dafür ist, dass er vollständig belastbar ist. Für Kapitän Alexander Rauchenwald kommt ein Einsatz weiterhin zu früh. Er befindet sich nach seinem in der vergangenen Saison erlittenen Kreuzbandriss unverändert im Aufbautraining.