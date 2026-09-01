A2 bei Velden-West: Hund auf der Fahrbahn, beide Fahrtrichtungen betroffen

Auf der A2 Süd Autobahn bei Velden-West läuft seit über einer halben Stunde ein Berner Sennenhund auf dem Pannenstreifen. Für beide Fahrtrichtungen gibt es aktuell noch keine Entwarnung.

Der Hund läuft entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen.

Der Hund läuft entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen.

Achtung auf der A2 Süd Autobahn: In beiden Richtungen ist im Bereich Velden-West derzeit Vorsicht geboten. Auf dem Pannenstreifen befindet sich ein Berner Sennenhund, der entgegen der Fahrtrichtung läuft.

Mehr als eine halbe Stunde unterwegs

Der Vierbeiner ist dort mittlerweile schon seit mehr als einer halben Stunde unterwegs. Laut „Antenne Kärnten“ gibt es derzeit noch keine Entwarnung, die Gefahr besteht weiterhin sowohl in Fahrtrichtung Graz als auch in Fahrtrichtung Italien.

Update 14:10 Uhr: Hund hat die Fahrbahn verlassen

Wie kurze Zeit später bekannt wurde, hat der Vierbeiner die A2 laut „Antenne Kärnten“ wieder verlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 14:12 Uhr aktualisiert