Klimawandelanpassung: Villach fördert Begrünungsprojekte von Unternehmen

Die Stadt Villach fördert im Rahmen des EU-Projekts „NatUrA“ Begrünungsmaßnahmen von Unternehmen. Unterstützt werden unter anderem Entsiegelungen, Fassadenbegrünungen und Baumpflanzungen.

Der heißeste Sommer seit Messbeginn in Österreich verdeutlicht die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Klimawandelanpassung. Die Stadt Villach baut ihren Grünraum seit Jahren gezielt aus – etwa mit der Grünen Achse vom Bahnhof bis zum Stadtpark. „Die Bäume auf dem Hauptplatz entfalten schon jetzt ihre kühlende Wirkung und sie werden noch weiterwachsen“, betont Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Gefördert werden vielfältige Initiativen

Doch Anpassung ist nicht allein Aufgabe der öffentlichen Hand. Auch Unternehmen können durch eigene Begrünungsmaßnahmen die Hitzebelastung für ihre Beschäftigten und das gesamte Stadtklima mindern: „Als einzige Stadt Österreichs bieten wir Villacher Unternehmerinnen und Unternehmern nun im Rahmen des Interreg-Projekts „NatUrA“ die Möglichkeit, ihre Klimawandelanpassungsmaßnahmen fördern zu lassen“, erklärt Katholnig. Gefördert werden vielfältige Initiativen, von Baumpflanzungen über Entsiegelungen bis hin zu Fassadenbegrünungen.

Festgelegter Projektgebiete

Die Umsetzung der Projekte erfolgt gemeinsam mit der Stadt Villach nach einer fachlichen Klärung vor Ort sowie unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten. Förderbar sind ausschließlich Vorhaben innerhalb festgelegter Projektgebiete, die durch eine erhöhte Hitzebelastung und eine geringe Baumüberschirmung gekennzeichnet sind.