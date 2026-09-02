Drang in Keller ein: Defekte Wasserleitung forderte Feuerwehr in Villach-Land

Ein Rohrbruch an einer Baustelle hat am gestrigen Abend einen Feuerwehreinsatz in Neumüllnern (Villach-Land) ausgelöst.

In Neumüllnern drang nach einem Leitungsschaden Wasser in ein Haus ein.

In Neumüllnern drang nach einem Leitungsschaden Wasser in ein Haus ein.

Gegen 20:48 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf alarmiert, nachdem aus einer beschädigten Trinkwasserleitung im Bereich einer Künette unkontrolliert Wasser ausgetreten war. Das Wasser bahnte sich seinen Weg und drang schlussendlich in den Keller eines benachbarten Einfamilienhauses ein.

Künette und Keller ausgepumpt

Die Feuerwehr reagierte rasch auf die Lage vor Ort: „Mittels zweier Abwassertauchpumpen wurde die Künette ausgepumpt und währenddessen der Keller von den Wassermassen befreit“, schildern die Einsatzkräfte das Vorgehen.

Eineinhalb Stunden im Einsatz

Nach der erfolgreichen Trockenlegung übergaben die Feuerwehrleute den Einsatzort an die zuständige Wassergenossenschaft, welche die weiteren Schritte übernahm. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr Gödersdorf ihren Einsatz beenden.