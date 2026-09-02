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Das Bild auf www.5min.at zeigt den Gailsteg.
Auch das Grillen am Grillplatz an der Gail ist für die Dauer der Waldbrandverordnung untersagt.
Villach
02/09/2026
Waldbrandverordnung

Bis zu 7.270 Euro Strafe: Das gibt es aktuell in Villach zu beachten

Wegen extremer Trockenheit gilt in Villach weiterhin eine strenge Waldbrandverordnung. Wer in Waldnähe Feuer macht oder am Gail-Ufer grillt, riskiert hohe Geld- oder alternativ Freiheitsstrafen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Die anhaltende Trockenheit sorgt in Villach weiterhin für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Aus diesem Grund bleibt die seit Ende März geltende Waldbrandverordnung der Stadt bis auf Weiteres bestehen, wurde am Mittwoch bestätigt.

Niederschläge reichen nicht aus

Die behördliche Regelung untersagt jeglichen Umgang mit offenem Feuer sowie das Rauchen in sämtlichen Waldgebieten und deren unmittelbarer Umgebung. Auch der Einsatz von glimmenden Gegenständen, pyrotechnischen Artikeln sowie sonstigen feuergefährlichen Materialien ist strengstens verboten. Vereinzelt aufgetretene Niederschläge der letzten Wochen reichten nicht aus, um die Situation nachhaltig zu entspannen.

7.270 Euro oder alternativ Freiheitsstrafe

Von den Einschränkungen ist ebenso der Grillplatz an der Gail betroffen, an dem das Grillen bis zum Widerruf der Verordnung nicht gestattet ist. Verstöße gegen die Sicherheitsauflagen werden konsequent geahndet: Bei Missachtung drohen Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder alternativ eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

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