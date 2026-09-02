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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Aktuell kommt es zu einer Straßensperre.
Villach
02/09/2026
Aktuell

Straßensperre in Villach: LKW in Unterführung umgekippt

Aktuelle Straßensperre in Villach: In der Treibacher Straße ist ein LKW umgekippt. Weitere Informationen Folgen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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In Villach kommt es derzeit zu einer Straßensperre in der Treibacher Straße. Grund dafür ist ein LKW, der in der Eisenbahn-Unterführung umgekippt ist. Eine Umleitung wurde ebenso eingerichtet.

Einsatzkräfte vor Ort

Wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte befinden sich die Einsatzkräfte bereits vor Ort, ob es neben dem Sachschaden auch einen Personenschaden gibt ist bislang unklar. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert
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