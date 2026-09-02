/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Straßensperre in Villach: LKW in Unterführung umgekippt
Aktuelle Straßensperre in Villach: In der Treibacher Straße ist ein LKW umgekippt. Weitere Informationen Folgen.
In Villach kommt es derzeit zu einer Straßensperre in der Treibacher Straße. Grund dafür ist ein LKW, der in der Eisenbahn-Unterführung umgekippt ist. Eine Umleitung wurde ebenso eingerichtet.
Einsatzkräfte vor Ort
Wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte befinden sich die Einsatzkräfte bereits vor Ort, ob es neben dem Sachschaden auch einen Personenschaden gibt ist bislang unklar. Weitere Informationen folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes