Straßensperre in Villach: LKW in Unterführung umgekippt

Aktuelle Straßensperre in Villach: In der Treibacher Straße ist ein LKW umgekippt. Weitere Informationen Folgen.

Aktuell kommt es zu einer Straßensperre.

Aktuell kommt es zu einer Straßensperre.

In Villach kommt es derzeit zu einer Straßensperre in der Treibacher Straße. Grund dafür ist ein LKW, der in der Eisenbahn-Unterführung umgekippt ist. Eine Umleitung wurde ebenso eingerichtet.

Einsatzkräfte vor Ort

Wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte befinden sich die Einsatzkräfte bereits vor Ort, ob es neben dem Sachschaden auch einen Personenschaden gibt ist bislang unklar. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert