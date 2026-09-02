Villach: Frauenakadamie startet mit vielfältigem Programm in den Herbst

Das Frauenbüro Villach bietet gemeinsam mit den Kärntner Volkshochschulen wieder ein eigenes Fortbildungs-Programm im Herbst an.

Mit einem spannenden und vielfältigen Programm startet die „Frauenakademie“ im Herbst wieder in die Saison, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Das Weiterbildungsangebot des Frauenreferates in Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen (VHS) ist abermals breit aufgestellt und richtet sich an Frauen aller Alters- und Berufsgruppen.

Fokus auf persönliche Weiterentwicklung

„Wir wollen ein qualitätsvolles, modernes Programm bieten. Und mit diesen Kursen decken wir ein großes Spektrum ab“, ist Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser überzeugt. Der Fokus liegt diesmal auf persönlicher Weiterentwicklung, gepaart mit Austausch und neuen Perspektiven. Das Programm passt sich dem Zeitgeist an und bietet heuer etwa „Digital Detox“, „Zeitkompetenz“ und „Umgang mit Konflikten“. Weiters gibt es Kurse zu mentaler Belastung, Selbstbewusstsein, dem Setzen eigener Grenzen und Finanzkompetenz, heißt es weiter.

Weiterbildung, Austausch und Bewusstseinsbildung

„Für Frauen bietet die Akademie die Möglichkeiten zur Weiterbildung, zum Austausch und zur Bewusstseinsbildung“, sagt Sandriesser. Die sorgfältig ausgewählten Kurse werden stets gut angenommen – das zeigt auch die Beständigkeit der Zusammenarbeit, so vonseiten der Stadt weiter. Die Kooperation mit den VHS gibt es seit fast 30 Jahren. Frauenbeauftragte Alisa Herzog: „Die Kurse bieten Frauen Raum, sich weiterzuentwickeln und neue Impulse für Beruf, Alltag und persönliche Ziele mitzunehmen.“ Das Frauenreferat finanziert die Kurse, für die Teilnehmerinnen sind sie kostenlos. Anmeldung und Abwicklung erfolgen über die VHS Villach, heißt es abschließend.