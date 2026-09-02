LC Villach-Athleten glänzen bei Hochsprungmeeting mit neuen Bestmarken

Gestern veranstaltete der LC Villach im Stadion Lind ein Hochsprungmeeting. Bei besten Bedingungen gingen insgesamt zwölf Athleten an den Start und sorgten für einen gelungenen Leichtathletikabend, teilt der Verein mit.

Bei den Männern holte sich Leonhard Kofler vom LC Villach mit übersprungenen 1,55 Metern den Sieg. Leonhard stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf. Ebenfalls stark präsentierte sich der erst elfjährige Jonas Schwarzl. Er übersprang 1,40 Meter und belegte damit Rang drei. Gleichzeitig bedeuteten die 1,40 Meter eine neue persönliche Bestleistung, eine starke Leistung für den jungen Athleten, freut sich der Verein.

Starke Leistung der Frauen

Bei den Frauen ging der Tagessieg an Viola Fischer. Mit 1,58 Metern sicherte sie sich den ersten Platz. Auch die Nachwuchsathletinnen konnten mit mehreren persönlichen Bestleistungen aufzeigen. Flora Schlauer übersprang 1,32 Meter und belegte damit Rang drei. Ebenfalls 1,32 Meter schaffte Lena Zotter, die Vierte wurde. Für beide bedeutete die Leistung eine neue persönliche Bestmarke, heißt es weiter. Pauline Mayer kam auf 1,24 m und erzielte ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung.