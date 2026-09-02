Keramik, Holz und Co.: Villach wurde wieder Bühne für Kunsthandwerk

Am vergangenen Wochenende wurde die Villacher Altstadt rund um die Stadthauptpfarrkirche St. Jakob wieder zum Treffpunkt für Liebhaber echten Kunsthandwerks.

Am vergangenen Wochenende wurde die Villacher Altstadt rund um die Stadthauptpfarrkirche St. Jakob wieder zum Treffpunkt für Liebhaber echten Kunsthandwerks.

Keramik, Holz, Textilien, Schmuck, Glasdesign und Naturprodukte. Drei Tage lang präsentierten rund 60 Aussteller ihre handgefertigten Einzelstücke. Der Handwerkskunstmarkt fand heuer bereits zum vierten Mal in Villach statt.

Handwerk zum Anschauen, Angreifen und Mitnehmen

Gerade der direkte Kontakt zwischen Kunsthandwerkern und Besuchern macht den besonderen Charakter des Marktes aus, teilt die Wirtschaftskammer Kärnten in einer Aussendung mit. An den Ständen konnten die Gäste nicht nur außergewöhnliche Einzelstücke entdecken, sondern auch den Meistern ihres Fachs beim Entstehen der Stücke über die Schulter schauen. Landesinnungsmeister Adolf Pobaschnig betont: „Kunsthandwerk lebt von Menschen, die ihr Können, ihre Erfahrung und ihre Kreativität in jedes einzelne Werkstück einbringen. Der Handwerkskunstmarkt bringt genau diese Qualität mitten in die Villacher Altstadt und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, mit den Kunsthandwerker:innen persönlich ins Gespräch zu kommen. Diese unmittelbare Begegnung macht den Markt so besonders.“

Große Bandbreite des Kunsthandwerks zu entdecken

Eröffnet wurde der Markt am Donnerstag und bot bis Samstag den Besuchern Gelegenheit, die große Bandbreite des Kunsthandwerks zu entdecken und handgefertigte Unikate direkt bei ihren Schöpfern zu erwerben, heißt es weiter. Mit seiner mittlerweile vierten Auflage hat sich der Handwerkskunstmarkt zu einem Fixpunkt im Villacher Spätsommer entwickelt und lockte – wie jedes Jahr – zahlreiche Besuchern in die Altstadt, wird abschließend mitgeteilt.