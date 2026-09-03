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/ ©Pexels / Cup of Couple
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der am Laptop sitzt und ein Smartphone in der Hand hält.
Die Villacher Polizei ermittelt in einem Betrugsfall.
Villach
03/09/2026
Betrugsmasche

Online-Dating als Falle: Villacher (30) verliert zehntausend Euro

Ein Villacher (30) wurde von einem vermeintlichen Aktienanalysten hinters Licht geführt. Er verlor mehrere zehntausend Euro an Betrüger. Den Kontakt erhielt er über eine Datingplattform.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Der Fall begann zunächst harmlos: Über eine Datingplattform lernte der 30-Jährige eine Frau kennen, welche wiederum den Kontakt zu dem vermeintlichen Aktienanalysten herstellte. „Dieser wies ihn an, über eine Tradingplattform ein Konto zu eröffnen und insgesamt 19 Transaktionen durchzuführen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Hauptplatz.

Zehntausende Euro weg

Infolgedessen kam es zu Problemen bei der Auszahlung. Darum führte der Mann selbstständig Recherchen im Internet durch und wurde so auf die Betrugsmasche aufmerksam. „Zudem wurden seine Transaktionen in seinen vermeintlichen Wallets im Nachhinein als potentieller Betrug gekennzeichnet“, so die Polizisten, welche inzwischen die Ermittlungen aufgenommen haben. Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.

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