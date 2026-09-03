VSV empfängt Ljubljana in der Stadthalle

Im vorletzten Testspiel der Vorbereitung empfängt der EC iDM Wärmepumpen VSV am Freitag um 18 Uhr Olimpija Ljubljana in der Villacher Stadthalle

Der EC VSV trifft am Freitagabend vor heimischem Publikum auf Olimpija Ljubljana. Nach der 0:4-Niederlage gegen Linz steht damit das nächste Duell mit einem Konkurrenten aus der ICEHL an. Die Gäste aus Slowenien reisen mit dem slowenischen Meistertitel an.

Blau-Weiß will mit voller Kraft zurück

Während der VSV zuletzt in Linz auf viele Nachwuchsspieler setzte, kann Headcoach Pierre Allard diesmal wieder auf den Profikader zurückgreifen. Abgesehen vom weiterhin fehlenden Alexander Rauchenwald melden sich die zuletzt angeschlagenen Akteure zurück. Auch Stürmer Joseph Cramarossa steht nach auskurierter Unterkörperverletzung vor seinem ersten Preseason-Einsatz. Dem Trainerteam bietet sich somit erstmals die Gelegenheit, Aufstellungen für den bevorstehenden Saisonstart zu erproben.