Polizeihubschrauber kreist über Villach: „Was ist da los?“

Ein tief fliegender Polizeihubschrauber sorgt derzeit in Villach für Aufmerksamkeit. Mehrere Leser haben sich bei 5 Minuten gemeldet und fragen sich, was hinter dem Einsatz steckt. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Ein Polizeihubschrauber, der teilweise tief über Villach kreist, sorgt derzeit bei Einwohnern für Aufmerksamkeit

Ein Polizeihubschrauber, der teilweise tief über Villach kreist, sorgt derzeit bei Einwohnern für Aufmerksamkeit

Am Donnerstagvormittag (3. September) sorgt ein Polizeihubschrauber im Raum Villach für Aufsehen. Nach Angaben von 5-Minuten-Lesern kreist dieser wiederholt und teilweise sehr tief über dem Bereich Möltschach in Richtung Warmbad. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, was hinter dem Einsatz steckt: Eine Person aus einem Altersheim wird vermisst. Der Polizeihubschrauber unterstützt die Suche nach der abgängigen Person aus der Luft. Weitere Details zur vermissten Person beziehungsweise zum Verlauf der Suche liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 09:22 Uhr aktualisiert