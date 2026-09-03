Aus Jugendzentrum wird Studentenheim: Platz für 40 Studierende in Villach

Das Haus in der Gerbergasse 29 wird durch einen Neubau mit Platz für 40 Studierende ersetzt. Baubeginn ist bereits 2027. Das städtische Jugendzentrum übersiedelt in einen Neubau in der Brauhausgasse.

Das Jugendzentrum der Stadt Villach in der Gerbergasse weicht einer modernen Unterkunft für Studierende. Das bestehende Gebäude wird aufgrund der alten Bausubstanz großteils abgerissen und durch einen vier Geschoße hohen Neubau ersetzt. So entsteht Platz für 40 Personen. Umgesetzt wird das Projekt von der Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“. Baubeginn ist bereits 2027. „Villachs Fachhochschul-Standort wächst erfreulicherweise. Dadurch steigt der Bedarf an Unterkünften für Studierende“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Mit dem Projekt in der Gerbergasse setzen wir den ersten großen Schritt, weitere folgen demnächst. Für eine Stadt ist es wichtig, Studierende im Zentrum unterzubringen.“ Fachhochschul-Referent Stadtrat Christian Pober ergänzt: „Gerade ein Studentenheim in der Innenstadt macht Villach als Studentenstadt spürbar.“

Wohnraum stärkt Wettbewerbsfähigkeit

FH-Geschäftsführer Martin Waiguny: „Ausreichender und leistbarer Wohnraum ist ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der CU Hochschule Kärnten und des Standorts Villach. Gerade angesichts der steigenden Zahl internationaler Studierender und der zunehmenden Mobilität von Studierenden aus anderen Bundesländern wird die Schaffung geeigneten Wohnraums immer wichtiger. Mit dem neuen studentischen Wohnheim setzen wir gemeinsam einen wichtigen Schritt, um Studierenden leistbares und qualitativ hochwertiges Wohnen in Villach zu ermöglichen.“ Besonderer Dank gelte der Stadt Villach für die engagierte Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts. „Damit stärken wir nicht nur die Studienbedingungen, sondern auch den Hochschul- und Wirtschaftsstandort Villach nachhaltig“, sagt Waiguny.

Jugendzentrum übersiedelt

Das Villacher Jugendzentrum wird künftig Teil des Projekts „Haus im Leben“ sein – dem ersten Teil des Stadtentwicklungsviertels „NikolaiQuartier“. Es wird ab 2027 am Standort des alten Caritas-Lerncafés in der Brauhausgasse entstehen, gemeinsam mit 59 geförderten Wohnungen. Auch dieses Projekt setzt „meine Heimat“ um. „Die meine Heimat setzt mit dem Projekt „Haus im Leben“ und dem neuen Jugendzentrum den ersten Schritt zur Umsetzung des NikolaiQuartiers. Das bringt frischen Wind in die Innenstadt. Gleichzeitig entsteht in der Gerbergasse Wohnraum für 40 junge Menschen, die in Villach studieren. Wir bauen ressourcenschonend und mitten in der Stadt, damit Villach lebenswert für alle Generationen bleibt“, sagt „meine Heimat“-Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik.