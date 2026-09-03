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Kommandant der FF Lind ob Velden, Reinhold Ogris; Vizebürgermeister Markus Fantur; Bürgermeisterin Dr. Margit Heissenberger; Florian Pitschek vom Architekturbüro Arch+More; KdtStv. der FF Lind ob Velden, Florian Zlöbl
Kommandant der FF Lind ob Velden, Reinhold Ogris; Vizebürgermeister Markus Fantur; Bürgermeisterin Dr. Margit Heissenberger; Florian Pitschek vom Architekturbüro Arch+More; KdtStv. der FF Lind ob Velden, Florian Zlöbl
Velden
03/09/2026
Zahlreiche Gäste

Spatenstich: Zu- und Umbau des Rüsthauses der FF Lind ob Velden startet

Mit dem feierlichen Spatenstich wurde der Startschuss für den Zu- und Umbau des Rüsthauses gegeben. Damit wird das Feuerwehrhaus der FF Lind ob Velden an heutige Anforderungen angepasst und zukunftsfit gemacht.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Zum besonderen Anlass konnten zahlreiche Ehrengäste und Unterstützer begrüßt werden, darunter Bürgermeisterin Margit Heissenberger, Vizebürgermeister Markus Fantur, 2. Vizebürgermeister Sandro Spendier, GV Markus Kuntaritsch, Gerhard Hold von der Gutsverwaltung Landskron sowie Mitglieder der Agrargemeinschaft Rajach mit Obmann Erwin Bürgermeisterin Margit Heissenberger und Vizebürgermeister Markus Fantur nutzten den Anlass, um sich bei den Mitgliedern der FF Lind ob Velden für ihren engagierten und ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung zu bedanken. Die FF Lind ob Velden bedankt sich bei allen Beteiligten, die dieses wichtige Projekt ermöglichen und unterstützen.

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