Je bunter, desto besser: Villach sucht beim After-Work-Finale das coolste Retro-Outfit

Am kommenden Freitag steigt das große After-Work-Market-Finale im heurigen Jahr. Die fünfte Veranstaltung der Reihe steht am 4. September ganz im Zeichen von Schlager und Oldies. Gäste können sich gerne entsprechend kleiden.

Nach wetterbedingter Verschiebung geht am morgigen Freitag, 4. September, das große After-Work-Finale im heurigen über die Bühne.

Nach wetterbedingter Verschiebung geht am morgigen Freitag, 4. September, das große After-Work-Finale im heurigen über die Bühne.

Vier bestens besuchte After Work Markets gab es heuer bereits am Hans-GasserPlatz. Am Freitag, 4. September, steigt nun unter dem Motto „Schlager und Oldies“ das offizielle „After-Work-Finale“ in diesem Jahr.

Belebung der Innenstadt

„Die After Work Markets werden wirklich sehr gut angenommen. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Belebung der Innenstadt“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. In bewährter Manier wird auch der Schlager- und Oldies-Market zusammen mit den beiden Gastronom:innen Ljubica Karajica (Café Glück) und Martin Pohl (Lokal Stern) veranstaltet. Wie gehabt sind die Gäste eingeladen, sich entsprechend in Schale zu werfen.

Citygutscheine als Preis

„Das Outfit darf gern verspielt, retro und farbenfroh sein“, sagt Stadtrat Pober. Für das coolste Outfit warten wieder Citygutscheine als Preis. Für die musikalische Umrahmung sorgt diesmal DJ Heinz. Aufgrund des Erfolgs der Veranstaltungsreihe läuft bereits die Planung für das AfterWork-Markets-Jahr 2027. „Auch im nächsten Jahr muss es wieder mehrere After Work Märkte geben. Das Feedback spricht klar dafür“, sagt Stadtrat Christian Pober.