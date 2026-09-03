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/ ©Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Suchhunde in einer Wiese
Zahlreiche Einsatzkräfte suchten seit Mittwochabend nach der 69-Jährigen. Auch Rettungshunde und die Bergrettung standen im Einsatz.
Villach
03/09/2026
Stundenlange Suche

Rollator blieb zu Hause: Vermisstensuche in Villach nimmt kuriose Wendung

Seit Mittwochabend wurde in Villach nach einer Frau gesucht. Hubschrauber, Rettungshunde und Bergretter waren im Einsatz.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Eine großangelegte Suchaktion beschäftigte seit Mittwochabend zahlreiche Einsatzkräfte in Villach. 5 Minuten berichtete. Seit etwa 19 Uhr galt eine 69-jährige Frau als vermisst. Die Suche dauerte bis tief in die Nacht und wurde am Donnerstag fortgesetzt. Wie Roland Tauchmann, Staffelkommandant und Einsatzleiter beim Samariterbund Kärnten, gegenüber 5 Minuten berichtet, suchten die Einsatzkräfte noch bis etwa 2 Uhr in der Früh nach der Frau.

Mehrere Gebiete abgesucht

Unter anderem wurden Bereiche rund um Neufellach, den Eggersee und Völkendorf abgesucht. Im Einsatz standen die Rettungshundestaffel des Samariterbundes, die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) sowie die Bergrettung. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Dass die 69-Jährige eine größere Strecke zurückgelegt haben könnte, war zunächst nicht unbedingt zu erwarten. Ihr Rollator war zu Hause geblieben, berichtet Tauchmann.

Passantin wird aufmerksam

Am Donnerstag folgte schließlich die erlösende Nachricht: Die Vermisste wurde im Bereich Maria Gail unversehrt aufgefunden – und zwar bei einer Bushaltestelle. Dort wurde eine Passantin auf die 69-Jährige aufmerksam. Weil ihr die Situation ungewöhnlich vorkam, verständigte sie die Polizei. Damit fand die stundenlange Suchaktion ein glückliches Ende.

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