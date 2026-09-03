PET-Pfandsystem und Solarlaterne: Neue Pilotprojekte in Bad Bleiberg

Ziel ist es, mit praxistauglichen Ideen Energie einzusparen und Wertstoffe gezielt im Kreislauf zu halten, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Energieeffiziente Beleuchtung

Im Bereich des Quellenweges wurde die Umsetzbarkeit einer energieeffizienten Solarlaterne im öffentlichen Raum getestet. Durch das Pilotprojekt konnte die Kreuzung beim Quellenweg ganzjährig ausreichend beleuchtet werden, ohne dafür eine kostenintensive elektrische Infrastruktur errichten zu müssen, heißt es. Neben der Nutzung erneuerbarer Energie steht dabei insbesondere die Sicherheit im Vordergrund. Durch die zusätzliche Beleuchtung wird die Sichtbarkeit im Kreuzungsbereich verbessert und damit die Sicherheit der BürgerInnen erhöht, teilt die Gemeinde mit.

©Gemeinde Bad Bleiberg Im Bereich des Quellenweges wurde die Umsetzbarkeit einer energieeffizienten Solarlaterne im öffentlichen Raum getestet.

Pilotprojekt für ein Pfandsystem

Im Rahmen eines Pilotversuchs wird die getrennte Sammlung von PET-Pfandflaschen erprobt. „Dazu wurden an zwei bestehenden Mistkübeln jeweils Halterungen zur getrennten Entsorgung von PET-Pfandflaschen angebracht. Bürger können ihre Pfandflaschen somit direkt und unkompliziert getrennt vom Restmüll entsorgen. Noch immer landen Pfandflaschen leider immer wieder im Restmüll und gehen damit dem Wertstoffkreislauf verloren“, so vonseiten der Gemeinde. Durch die gezielte Sammlung an diesen Stellen sollen die Flaschen künftig erfasst und einem geeigneten Recycling zugeführt werden, heißt es weiter. Dadurch würden wertvolle Rohstoffe im Kreislauf gehalten und unnötige Abfälle vermieden werden.