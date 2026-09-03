Vier Einsätze in nur 45 Minuten: Turbulenter Abend für Villacher Rettungskräfte

Ein einsatzreicher Abend liegt hinter den Einsatzkräften der Hauptfeuerwache Villach. Innerhalb von nur 45 Minuten mussten mehrere Teams zu insgesamt vier unterschiedlichen Einsatzadressen ausrücken.

Den Auftakt machte gegen 18:45 Uhr eine automatische Brandmeldeanlage in einem Villacher Seniorenheim. Ein Löschzug der Hauptfeuerwache Villach wurde umgehend alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass angebrannte Speisen für die Auslösung des Alarms verantwortlich waren. Verletzt wurde niemand.

Rauchmelder sorgt für nächsten Einsatz

Noch während die Feuerwehrkräfte vor dem Abrücken standen, folgte bereits die nächste Alarmierung. In einer Wohnung in der Villacher Innenstadt hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Über eine Leiter gelangte ein Feuerwehrmann auf den Balkon und konnte durch die geöffnete Balkontüre in die Wohnung gelangen. „In der Wohnung konnte schließlich festgestellt werden, dass der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte“, schildert Einsatzleiter HBM Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Der Mieter war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu Hause. Der vermutlich defekte Rauchmelder wurde von den Einsatzkräften entfernt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die versuchte, den Besitzer zu verständigen.

Unterstützung für Rettungsdienst und Katzenrettung

Doch auch danach kehrte keine Ruhe ein. Ein weiteres Team der Hauptfeuerwache Villach wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Stadtteil Lind gerufen. Kurz darauf folgte bereits die nächste Einsatzmeldung: „Katze auf Baum“. Mit einem Tanklöschfahrzeug und der Drehleiter rückten die Feuerwehrleute direkt in den Stadtteil Fellach aus. Dort wartete eine besondere Aufgabe auf die Einsatzkräfte: Der erst 18 Monate alte Kater „Nacho“ saß in rund sieben Metern Höhe auf einem Baum fest. Mithilfe der Drehleiter konnte der kleine Ausreißer rasch gerettet und anschließend seiner erleichterten Besitzerin übergeben werden.

©HFW Villach

Ehrenamtliche Kräfte gefordert

Innerhalb kürzester Zeit waren somit mehrere Teams der Hauptfeuerwache Villach bei vier verschiedenen Einsätzen gefordert. „Nur durch Teamwork und das große Engagement unserer freiwilligen Kameradinnen und Kameraden kann ein solches Einsatzaufkommen ehrenamtlich abgearbeitet werden“, betont Einsatzleiter Alexander Scharf abschließend.