Baubeginn 2027: Neues Studentenwohnheim für Villach soll entstehen

Die Wohnbaugenossenschaft „Meine Heimat“ baut ab 2027 ein Studentenwohnheim in der Villacher Gerbergasse. Das Jugendzentrum zieht dafür in die Brauhausgasse um.

In Villachs Innenstadt wächst der Bedarf an Wohnraum für Studierende: Um diesem Trend entgegenzuwirken, realisiert die Wohnbaugenossenschaft „Meine Heimat“ ein neues Bauprojekt in der Gerbergasse.

Platz für 40 Studierende

Auf dem Areal des derzeitigen Jugendzentrums ist ein viergeschoßiger Neubau vorgesehen, der künftig Platz für 40 Studierende bieten wird. Der Baubeginn für das studentische Wohnheim ist für das Jahr 2027 angesetzt.

Jugendzentrum zieht um

Das bestehende Villacher Jugendzentrum bleibt der Innenstadt erhalten und zieht im selben Jahr in die Brauhausgasse um. Neben dem Jugendzentrum werden an der neuen Adresse zudem mehr als 50 geförderte Wohnungen errichtet.