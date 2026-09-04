Verkehrseinschränkungen in Villach: Diese Sperren und Umleitungen stehen bevor

Obwohl das Jahr bereits im letzten Drittel angekommen ist, bleibt der Alltag im Kärntner Straßenverkehr von zahlreichen Baustellen geprägt.

Wie die Stadt Villach mitteilt, stehen in nächster Zeit noch einige Arbeiten an: So führt eine Straßeninstandsetzung in der Landskroner Siedlerstraße zwischen der Dr.-Graber-Straße und der Steinbruchstraße vom 7. September bis 16. Oktober zu einer Sperre. Die Umleitung verläuft über die Steinbruchstraße, Schulstraße und den Mittagskogelweg.

Fertigstellung noch im Herbst

Ebenfalls ab 7. September wird die Wobischstraße auf rund 200 Metern nach Arbeiten des Wasserwerkes instandgesetzt, wobei die Fertigstellung noch für diesen Herbst geplant ist. Zudem sorgt die Errichtung einer Wohnhausanlage im Bereich Paul-Jobst-Weg seit dem 3. September für eine Fahrbahnsperre inklusive Umleitung.

Umleitungsstrecken eingerichtet

Verschiedene Grabungsarbeiten führen ebenfalls zu Einschränkungen und geänderten Verkehrsführungen im Stadtgebiet. Für die Herstellung der Fernwärmeversorgung gilt in der Zeno-Goess-Straße (von der Othmar-Crusiz-Straße bis Hausnummer 25) bis zum 30. September eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Karl-Ghon-Straße. Wegen einer Kabelstörung ist der Waldweg auf Höhe der Nummern 9 und 16 bis zum 18. September gesperrt. Für beide Bereiche wurden entsprechende Umleitungsstrecken eingerichtet.

Sperre, außer beim Harley-Treffen

Auch der Infrastrukturausbau wirkt sich auf die Verkehrslage aus: Entlang der Klagenfurter Straße – von der Bahnhofstraße bis Höhe Hausnummer 20 – kommt es wegen Breitbandarbeiten bis zum 9. Oktober zu einer Sperre. Eine Ausnahme gilt während des Harley-Treffens, an dem die Arbeiten ruhen. Auch für diesen Abschnitt steht eine Umleitung zur Verfügung.