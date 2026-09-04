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/ ©Karin Wernig
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Burger.
Der Streetfood Market findet am 11. und 12. September am Nikolaiplatz in Villach statt.
Villach
04/09/2026
Nächste Woche

Streetfood Market in Villach steht im Zeichen der Harleys

Die European Bike Week findet vom 8. bis zum 13. September statt. Einen kulinarischen Höhepunkt gibt es Freitag und Samstag in Villach: Auf dem Nikolaiplatz geht wieder der Streetfood Market über die Bühne.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Wenn die Harleys die Innenstadt erobern, darf das kulinarische Angebot nicht fehlen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. „Mit dem Streetfood Market mitten im Harley-Trubel wollen wir unsere Verbundenheit mit der European Bike Week ausdrücken“, sagt Marktreferent Stadtrat Christan Pober.

Freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Der Streetfood Market hat freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Zudem gibt es Live-Musik. „Die Gäste können sich auf eine abwechslungsreiche Kulinarik samt Unterhaltungsprogramm freuen. Am Samstag rollt zudem die Harley-Parade direkt beim Streetfood Market vorbei“, sagt Stadtrat Pober.

Streetfood Market in Villach

11. und 12. September am Nikolaiplatz, jeweils 11 bis 22 Uhr.

Folgende Standler sind dabei: Café Vis a Vis, Tandoori Delight, Burger Boutique feat. Butchery, Stern, McMullens, Brra, Südrast, Malle Biermanufaktur, Yoshi’s, Villacher Brauhof, Kiwanis.

Folgende Live-Musik ist geplant:

  • Freitag: 14 bis 17 Uhr: „Fahrenheit“, 19 bis 21 Uhr: Romano Lenards;
  • Samstag: 18 bis 22 Uhr: DJ Daniel K.
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