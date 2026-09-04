Streetfood Market in Villach steht im Zeichen der Harleys

Die European Bike Week findet vom 8. bis zum 13. September statt. Einen kulinarischen Höhepunkt gibt es Freitag und Samstag in Villach: Auf dem Nikolaiplatz geht wieder der Streetfood Market über die Bühne.

Der Streetfood Market findet am 11. und 12. September am Nikolaiplatz in Villach statt.

Der Streetfood Market findet am 11. und 12. September am Nikolaiplatz in Villach statt.

Wenn die Harleys die Innenstadt erobern, darf das kulinarische Angebot nicht fehlen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. „Mit dem Streetfood Market mitten im Harley-Trubel wollen wir unsere Verbundenheit mit der European Bike Week ausdrücken“, sagt Marktreferent Stadtrat Christan Pober.

Freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Der Streetfood Market hat freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Zudem gibt es Live-Musik. „Die Gäste können sich auf eine abwechslungsreiche Kulinarik samt Unterhaltungsprogramm freuen. Am Samstag rollt zudem die Harley-Parade direkt beim Streetfood Market vorbei“, sagt Stadtrat Pober.