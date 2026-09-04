Unfall auf Seeufer Landesstraße: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Faaker See ist es am Freitagabend zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern gekommen. Laut ersten Informationen erlitt ein Lenker dabei schwere Verletzungen.

Laut ersten Informationen der Polizei ist es zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern gekommen.

Laut ersten Informationen der Polizei ist es zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern gekommen.

Am Freitagabend kam es am Faaker See im Bereich beim Arneitz auf der Seeufer-Landesstraße zu einem Einsatz. Mehrere Lesermeldungen gingen diesbezüglich bei der Redaktion ein. Augenzeugen berichteten von Rettungskräften, Polizeistreifen und Verkehrsbehinderungen in dem Bereich.

Motorradunfall auf Seeufer Landesstraße forderte einen Schwerverletzten

Laut ersten Informationen der Polizei ist es zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern gekommen. „Einer der Motorradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen“, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt. Die Beamten regelten den Verkehr im Unfallbereich, aufgrund von Straßensperren kam es dabei vorübergehend zu einem leichten Stau. Mittlerweile sind die Sperren wieder aufgehoben. Auch Rettungskräfte und ein Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Informationen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 19:36 Uhr aktualisiert