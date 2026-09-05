Kirchtag in Korpitsch: Traktor-Kufenstechen und Cornhole-Turnier

Der Korpitscher Jahreskirchtag steht auch heuer wieder ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Brauchtum und geselligem Beisammensein. Die Dorfgemeinschaft Korpitsch unter Obmann Tscheligi Thomas lädt vom 12. bis 14. September zu drei abwechslungsreichen Kirchtagstagen ein und freut sich darauf, alte Traditionen weiterhin zu pflegen.

Spannender Wettkampf

Bereits am Samstag startet das Kirchtagswochenende mit einem spannenden Wettkampf: Um 16.30 Uhr beginnt das mittlerweile traditionelle Cornhole-Turnier, das sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Fixpunkt entwickelt hat. Gespielt wird in 2er-Teams, das Nenngeld beträgt 30 Euro pro Team, so vonseiten der Veranstalter. Auf die Teilnehmer warten wieder tolle Sachpreise und Gutscheine – darunter beispielsweise eine Hirter Bierparty sowie Cornhole-Platten. Anmeldungen sind noch bis zum 7. September unter 0664/1956050 möglich.

Oldtimer-Traktor-Kufenstechen

Ein besonderer Höhepunkt des Korpitscher Jahreskirchtages folgt am Montag ab 16.30 Uhr mit dem traditionsreichsten Bewerb der Ortschaft: dem Oldtimer-Traktor-Kufenstechen, das heuer bereits auf eine 39-jährige Geschichte zurückblicken kann. Musikalisch werden uns Sonntag und Montag „Das Agaton-Trio“ sowie „Die Bochas“ begeleiten.

©zVg. Der Korpitscher Jahreskirchtag steht auch heuer wieder ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Brauchtum und geselligem Beisammensein.

Vom Kürbis bis zum traditionellen Kufenstecher-Fassl

In beinahe vier Jahrzehnten hat sich beim Korpitscher Traktor-Kufenstechen einiges verändert – die Begeisterung für die Tradition ist jedoch bis heute ungebrochen teilen die Veranstalter weiter mit. In den Anfangsjahren wurde noch auf Kürbisse geschlagen. Später wurden diese durch Mostfässer ersetzt, ehe sich schließlich die heute verwendeten „Kufenstecher-Fassl“ etablierten. Eine Besonderheit: Die Fassl werden jedes Jahr von den Kufenstechern selbst hergestellt und bemalt, heißt es. Die Teams treten in eigener Tracht an, und zugelassen sind ausschließlich Traktoren ohne Dach. Heuer werden sich insgesamt neun zweier Teams der Herausforderung stellen und um das begehrte „Kranzel“ fahren. Als Titelverteidiger gehen Gernot Miggitsch und Andreas Urschitz ins Rennen.