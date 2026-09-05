Feuerwehr St. Ulrich lädt zum Sommerfest an den Silbersee

Ab zehn Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, teilen die Florianis gegenüber 5 Minuten mit. Für Unterhaltung sorgt Live-Musik, während kulinarische Spezialitäten für das leibliche Wohl bereitstehen. Auch die jüngeren Gäste kommen auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg lädt zum Spielen und Toben ein.

Feuerwehrjugend zeigt was sie drauf hat

Ein besonderer Höhepunkt ist die Jugendübung, bei der die Feuerwehrjugend ihr Können und Engagement unter Beweis stellt, heißt es weiter. Für musikalische Stimmung sorgt zudem die Hauskapelle Avsenik. „Die Kameradschaft der Feuerwehr St. Ulrich freut sich auf zahlreiche Besucher und auf ein gemütliches, geselliges Sommerfest am Silbersee“, wird abschließend mitgeteilt.