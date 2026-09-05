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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Am Sonntag, 6. September, findet das Sommerfest der FF St. Ulrich statt.
Villach
05/09/2026
Live-Musik und Co.

Feuerwehr St. Ulrich lädt zum Sommerfest an den Silbersee

Die Feuerwehr St. Ulrich lädt am 6. September herzlich zum traditionellen Sommerfest an den Silbersee ein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Ab zehn Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, teilen die Florianis gegenüber 5 Minuten mit. Für Unterhaltung sorgt Live-Musik, während kulinarische Spezialitäten für das leibliche Wohl bereitstehen. Auch die jüngeren Gäste kommen auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg lädt zum Spielen und Toben ein.

Feuerwehrjugend zeigt was sie drauf hat

Ein besonderer Höhepunkt ist die Jugendübung, bei der die Feuerwehrjugend ihr Können und Engagement unter Beweis stellt, heißt es weiter. Für musikalische Stimmung sorgt zudem die Hauskapelle Avsenik. „Die Kameradschaft der Feuerwehr St. Ulrich freut sich auf zahlreiche Besucher und auf ein gemütliches, geselliges Sommerfest am Silbersee“, wird abschließend mitgeteilt.

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