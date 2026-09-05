Fotografen-Duo zeigt Homestory über Villacher Künstlerin

Die Geschichte begann in den Museen des Benediktinerstiftes Admont. Lisa Huber und die Sammlungsfotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold trafen dort als ausstellende Künstler aufeinander, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Schon beim ersten Besuch im Berliner Atelier der Künstlerin entsprang der Entschluss, Lisa Huber in all ihren Facetten zu porträtieren. Mit ihrer Kamera waren sie auch in der Werkstatt im „Haus der künstlerischen Begegnung“ in Villach ihrer Geburtsstadt. Diese „Homestory“ ist ab 10. September in der Galerie Freihausgasse zu sehen.

Stumme Zeugen ihrer Existenz

Die Künstler Sebastian Köpcke und Volker Weinhold inszenieren Stillleben aus verschiedenen Gegenständen – oft sind es historische oder museale Objekte – und setzen diese in Beziehung zueinander, heißt es weiter. Damit entwickeln sie eine ganz eigene, unverwechselbare Bildsprache, die schon in renommierten Museen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Russland und den Niederlanden gezeigt wurde, wird betont. In diesen fotografischen Essays konstruiert sich ein tiefgründiger Resonanzraum für Objekte einer lebensgeschichtlichen Kontinuität, sie eröffnen ein „Kraftfeld um die Dingwelt“ einer Biografie und sind somit stumme Zeugen ihrer Existenz. Die Ausstellung ist eine Einladung, die Welt von Lisa Huber mit den Augen zweier Berliner Fotografen zu betrachten, heißt es abschließend.