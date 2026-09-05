Nach Jahrhundertunwetter: Arriach ernennt Landeshauptmann Fellner zum Ehrenbürger

Nach dem verheerenden Unwetter im Jahr 2022 wurde Landeshauptmann Daniel Fellner von der Gemeinde Arriach zum Ehrenbürger ernannt. Die Auszeichnung würdigt seinen Einsatz und Unterstützung beim Wiederaufbau nach der Katastrophe.

Die Gemeinde Arriach hat Landeshauptmann Daniel Fellner mit der höchsten Auszeichnung der Kommune geehrt. Im Rahmen der Eröffnung der neuen Holz- und Kulturarena sowie der 21. Arriacher Dorftage wurde ihm die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste nach dem Jahrhundertunwetter 2022 verliehen.

Ehrung für Einsatz nach der Katastrophe

Bürgermeister Gerald Ebner überreichte Fellner die Ehrenurkunde und würdigte dessen Unterstützung und Einsatz im Zusammenhang mit den schweren Unwettern im Juni 2022. Die Ehrenbürgerschaft sei eine besondere Auszeichnung, betonte Ebner, denn die letzte Verleihung dieser Art liege bereits 36 Jahre zurück. Fellner nahm die Ehrung dankend entgegen und betonte, dass die Bewältigung der Katastrophe nur durch das Zusammenspiel vieler Kräfte möglich gewesen sei. „Diese Ehrenbürgerschaft nehme ich nicht nur als persönliche Auszeichnung entgegen, sondern auch als Auftrag“, sagte Fellner. Der Zusammenhalt der Menschen in Arriach habe gezeigt, welche Kraft in einer Gemeinschaft stecke, wenn Menschen in schwierigen Zeiten füreinander einstehen.

Erinnerung an das Jahrhundertunwetter 2022

Am 29. Juni 2022 hatten schwere Unwetter mit Hagel, Muren und Überschwemmungen in und rund um Arriach massive Schäden verursacht. Gebäude, landwirtschaftliche Flächen und Infrastruktur wurden schwer beschädigt, auch ein Menschenleben war zu beklagen. Noch in den frühen Morgenstunden begann einer der größten Katastrophenschutz- und Hilfseinsätze des Landes. Zahlreiche Einsatzkräfte, freiwillige Helferinnen und Helfer, Soldaten, Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Behördenvertreter standen wochenlang im Einsatz. Fellner erinnerte an die enorme Hilfsbereitschaft nach der Katastrophe. Viele Menschen hätten mitangepackt, gespendet und beim Wiederaufbau geholfen. Gemeinde, Land und Bund hätten gemeinsam die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt.

Neue Holz- und Kulturarena eröffnet

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft war eingebettet in die Eröffnung der generalsanierten und modernisierten Holz- und Kulturarena in Arriach. Der Veranstaltungsort wurde umfassend erneuert und mit modernen Sitztribünen, neuer Beleuchtung, barrierefreien Zugängen sowie zeitgemäßer Infrastruktur ausgestattet. Ziel sei es, einen attraktiven Treffpunkt für Veranstaltungen und das Vereinsleben der Gemeinde zu schaffen. Das Projekt wurde durch einen Bürgerbeteiligungsprozess begleitet und mit EU-, Landes- und Bundesmitteln unterstützt.

Start der 21. Arriacher Dorftage

Gleichzeitig wurden die 21. Arriacher Dorftage eröffnet, die von 4. bis 20. September stattfinden. Zahlreiche Vereine und Kulturträger der Gemeinde wirkten am Festabend mit. Den Auftakt gestalteten die Arriacher Alphornbläser. Der feierliche Höhepunkt war der Arriacher Zapfenstreich mit der Trachtenkapelle Arriach und den örtlichen Vereinen. Auch Gemeinderat Franz Ebner wurde im Rahmen des Festaktes geehrt. Für seine Verdienste um die Gemeinde erhielt er die Goldene Wappennadel von Arriach.