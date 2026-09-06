Neues Zuhause für Tierheim-Schützlinge aus Villach gesucht

Ein Zuhause wird gesucht: Ob Katze auf der Suche nach dem Besitzer, Hund Somba, das Katzenduo Susi und Mimi oder vier neugierige Degus.

Ob treuer Hund, schmusige Katze oder gar Zwergkaninchen – sie alle sehnen sich nach einer eigenen Familie. Wir stellen heute einige der Tiere aus Villach vor, die hoffentlich bald ihr Herz verschenken dürfen.

Wem gehört die Fundkatze?

Neben den Vermittlungen wird aktuell auch nach einem Besitzer gesucht: Am 3. September 2026 wurde in Ziebel eine Katze aufgefunden, die dort zuvor seit etwa drei Wochen immer wieder gesichtet worden war. Wer der Besitzer ist oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Tierheim Villach unter der Telefonnummer 04242/54125 zu melden.

©Tierheim Villach Wem gehört folgende Katze?

Zeit, Geduld und klare Führung

Gleichzeitig warten im Tierheim Villach einige Schützlinge auf ein neues Zuhause. Der am 13. August 2019 geborene Mischlingshund Somba, ein weiß-schwarzer, männlich kastrierter Hund, sucht einen ruhigen Platz bei einer hundeerfahrenen Einzelperson. Wegen seines ausgeprägten Schutz- und Besitzverhaltens wird für ihn ein kinderfreier Haushalt gewünscht, in dem er Zeit, Geduld und klare Führung erhält. Somba kommt gut mit anderen Hunden zurecht und schätzt gemeinsame Spaziergänge, kleine Spieleinheiten sowie entspannte Momente an der Seite seines Menschen.

©Tierheim Villach Somba wurde 2019 geboren.

Susi und Mimi wollen Freigang

Ein gemeinsames Heim wünschen sich die beiden Katzen Susi und Mimi. Susi ist schwarz und ca. 2022 geboren, Mimi braun getigert und ca. 2024 geboren. Beide verhalten sich anfangs eher zurückhaltend, offenbaren mit etwas Zeit aber ihre liebevolle Seite. Ein wichtiger Bestandteil ihres zukünftigen Lebensbereiches ist die Möglichkeit auf Freigang.

©Tierheim Villach Susi und… ©Tierheim Villach …Mimi sehnen sich nach einem Zuhause.

Neugierige Nager

Ebenfalls im Tierheim untergebracht sind vier neugierige, soziale Degu-Weibchen, von denen drei 2025 und eines 2022 geboren wurden. Da die aktiven, intelligenten Nager nicht alleine gehalten werden dürfen, erfolgt eine Abgabe nur paarweise bzw. mehrfach oder zu bereits vorhandenen Artgenossen, die ein artgerechtes Umfeld bieten.