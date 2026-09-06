Führung und Wirkung: Villacher Berater trainiert Method Acting in New York

Der Villacher Unternehmensberater, Mentaltrainer und Keynote-Speaker Mario Oberstrass hat im Studiotheater des Trinity Broadcasting Network in New York vor internationalem Publikum über Führung, Selbstführung und mentale Stärke gesprochen. Dass seine Ansätze aus der österreichischen Beratungspraxis auch in Manhattan auf Resonanz stießen, wertet er als positives Signal.

Training auf der Bühne

An seinen Auftritt schloss Oberstrass ein dreitägiges Method-Acting-Training am nahegelegenen Lee Strasberg Theatre & Film Institute an, wo einst Schauspielgrößen wie Marilyn Monroe, Angelina Jolie und Scarlett Johansson lernten. Unter der Leitung von Lola Cohen und Stimmtrainer Bruce Baumer vertiefte der Kärntner dort seine Fertigkeiten. Für Oberstrass ist das Training auf der Bühne eine logische Ergänzung zur Beratung: Auf der Bühne wie im Führungsgespräch entscheide dieselbe Frage über die eigene Wirkung, nämlich ob man wirklich für das steht, was man sagt, oder nur eine Rolle spielt.

©Mario Oberstrass Die Erkenntnisse aus New York lässt der Berater und Autor direkt in seine Keynotes, Workshops und Coachings mit Unternehmen, Führungskräften und Teams einfließen.

Erfahrung soll in Coachings einfließen

„Menschen spüren innerhalb von Sekunden, ob jemand echt ist oder nur eine Rolle spielt. Was ich am Ursprung des Method Acting gelernt habe, bringe ich direkt zurück zu meinen Kunden, denn Authentizität entscheidet darüber, ob eine Führungskraft Vertrauen bekommt – daran arbeite ich in Manhattan genauso wie hier in der Region“, erklärt der Villacher. Die Erkenntnisse aus New York lässt der Berater und Autor direkt in seine Keynotes, Workshops und Coachings mit Unternehmen, Führungskräften und Teams einfließen, die er auf Basis seines KOMPASS-Modells betreut.