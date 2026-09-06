/ ©Casino Velden
Die Bingo Show im Casino Velden startet in den Herbst
Am 13. September erwartet alle Teilnehmer der erste Bingoabend nach der Sommerpause voller Spannung und Unterhaltung im Casino Velden.
Am Sonntag, den 13. September erwartet die Gäste wieder eine Bingo-Show – vollgepackt mit guter Stimmung und spannenden Momenten. Von 16 bis 18 Uhr sorgen drei abwechslungsreiche Runden für Unterhaltung. Die Teilnahme ist kostenlos.
Termine ab Herbst 2026
An folgenden Sonntagen lädt das Casino Velden zu einer Bingo Show, und zwar jeweils um 16 Uhr, 17 Uhr und um 18 Uhr:
- 13. September 2026
- 18. Oktober 2026
- 6. Dezember 2026 – inkl. Schlussverlosung
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