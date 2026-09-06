Die Bingo Show im Casino Velden startet in den Herbst

Am 13. September erwartet alle Teilnehmer der erste Bingoabend nach der Sommerpause voller Spannung und Unterhaltung im Casino Velden.

Am Sonntag, den 13. September erwartet die Gäste wieder eine Bingo-Show – vollgepackt mit guter Stimmung und spannenden Momenten. Von 16 bis 18 Uhr sorgen drei abwechslungsreiche Runden für Unterhaltung. Die Teilnahme ist kostenlos.