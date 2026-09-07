Österreichischer Rekord und Medaillenregen für KRC Albatros in Villach

Bei der 65. Internationalen Ruderregatta in Villach zeigte der Nachwuchs des Klagenfurter Rudervereins Albatros eine überragende Mannschaftsleistung. Ein historischer Erfolg gelang Theodor Jan Eberhart, der auf der 1.000-Meter-Distanz mit einer Zeit von 3:26,41 Minuten einen neuen österreichischen Schüler-Rekord aufstellte und seinen schärfsten Verfolger mit knapp zehn Sekunden Vorsprung auf Platz zwei verwies.

Großes Ausrufezeichen

Auch in den übrigen Nachwuchsklassen dominierte der Verein das Geschehen. Lilo Hager sicherte sich den Sieg im Schüler-Einer, während Natalie Fritz und Sophia Bernthaler den Schülerinnen-Doppelzweier gewannen. Gemeinsam mit Annika Kohlmayer holten Hager, Fritz und Bernthaler zudem Gold im Schülerinnen-Doppelvierer. Für ein großes Ausrufezeichen sorgte Ella Leitner in der Kategorie Juniorinnen A. Am Samstag avancierte sie zur schnellsten Österreicherin im Feld und schrammte dabei nur hauchdünn am Einzug in das begehrte A-Finale vorbei. Am Sonntag legte das Nachwuchstalent noch einmal nach: Mit einer neuen persönlichen Bestleistung sicherte sie sich die fünftbeste Zeit in der Gesamtwertung.

Zahlreiche Erfolge

In den weiteren Altersklassen gab es ebenfalls zahlreiche Spitzenplätze: Lia Marie Sommeregger holte Gold im Leichtgewichts-Juniorinnen-A-Einer. Maya Katharina Binder entschied den Schülerinnen-B-Einer für sich, und Franjo Dobra sicherte sich im Leichtgewichts-Männer-Einer die Bronzemedaille. Salome Orsini Rosenberg erreichte im Leichtgewichts-Frauen-Einer den zweiten Platz. Vinzenz Zwick belegte nach einer Verletzungspause im U23-Einer die Ränge drei und vier. In den B-Klassen landeten der Juniorinnen-Zweier und -Vierer mit Lia Sommeregger, Antonia Pirker, Romy Hager und Ella Skumac jeweils als schnellste österreichische Boote im A-Finale. Der Junioren-B-Zweier mit Matteo Smolle und Darian Jost wurde im A-Finale Fünfter und damit zweitschnellstes österreichisches Boot. Florian Lora erreichte bei seinem Debüt den dritten Platz im B-Finale des Junioren-B-Einers. Cheftrainer Oliver Zwick blickt nach diesen Erfolgen auf die bevorstehende Österreichische Meisterschaft Ende September in Wien.