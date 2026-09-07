Betreuungsgarantie für berufstätige Eltern: Villach stockt Kindergärten und Kitas auf

Für mehr als 2.000 Kinder beginnt in Villach in einer Woche das neue Kindergartenjahr. Gleichzeitig wächst das Betreuungsangebot weiter. Berufstätigen Eltern wird für Kinder zwischen 3 und 6 sogar eine Betreuungsgarantie geboten.

Das Betreuungsangebot in Villach wächst weiter: Sechs neue Kita- und zwei neue Kindergartengruppen kommen im Laufe des Betreuungsjahres in Villach dazu. In Zahlen ausgedrückt werden ab nächster Woche 1.650 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in städtischen und privaten Kindergärten betreut. Dazu kommen etwa 550 Ein- bis Dreijährige in Kindertagesstätten. Auch für sie konnten laut Stadt zuletzt alle Anfragen berufstätiger Eltern mit Plätzen in Kitas oder bei Tageseltern abgedeckt werden.

Rund 500 zusätzliche Plätze seit 2021

In den vergangenen fünf Jahren hat sich beim Platzangebot einiges getan. Seit 2021 entstanden laut Stadt rund 500 zusätzliche Kindergarten- und Kita-Plätze. Ursprünglich waren lediglich 100 neue Plätze vorgesehen. Weiter ausgebaut wird auch heuer. In Vassach hat am Montag eine neue Kita mit zwei Gruppen eröffnet. Ab kommender Woche ziehen zwei Kindergartengruppen in den Bildungscampus „Am Stadtpark“, zusätzlich entstehen dort zwei Kita-Gruppen. Im bisherigen Pestalozzi-Kindergarten eröffnet außerdem Villachs erster Montessori-Kindergarten mit zwei Gruppen. Zwei weitere Kita-Gruppen sollen im Frühjahr in St. Leonhard folgen.

Immer mehr Kinder bleiben am Nachmittag

Gewachsen ist in den vergangenen Jahren auch die schulische Nachmittagsbetreuung. Vor zehn Jahren wurden 847 Kinder in 29 Gruppen betreut, mittlerweile sind es 1.641 Kinder in 69 Gruppen. Je nach Bedarf können sie bis 16.20, 17.20 oder 18.20 Uhr bleiben. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig erklärt dazu: „Um eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf zu ermöglichen, ist es uns sehr wichtig, die schulische Nachmittagsbetreuung an die Bedürfnisse anzupassen.“ Für die Nachmittagsbetreuung rechnet die Stadt im kommenden Schuljahr mit Kosten von 4,8 Millionen Euro. Private Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen unterstützt Villach nach eigenen Angaben zusätzlich mit rund fünf Millionen Euro jährlich.