Kärntner Dorfwirt sucht neuen Pächter, der „Gast nicht als Feindbild“ sieht

Seit rund einem Jahr steht der Dorfwirt in Dellach im Gailtal leer. Einen neuen Pächter gibt es bisher nicht – und Besitzer Hannes Steiner will nicht mehr ewig warten. Mit 5 Minuten spricht er über Optionen und Probleme.

Das Schild vor dem alten Gasthaus in Dellach im Gailtal fällt auf: „Dorfwirt sucht Wirt“ ist darauf zu lesen. Viele Vorbeifahrende reagieren positiv, erzählt Dorfwirt-Inhaber Hannes Steiner im Gespräch mit 5 Minuten. „Aber von dem allein hab ich auch nix“, setzt er lachend nach. Denn obwohl der Dorfwirt mitten im Ort liegt und früher ein beliebter Treffpunkt war, hat sich bislang noch niemand gefunden, bei dem Steiner sagt: Genau der oder die soll übernehmen.

Keine intensive Suche

Das liegt allerdings wohl auch daran, dass er die Suche bisher nicht mit voller Kraft betrieben hat. „Ich habe mir beim letzten Pächter ein bisschen die Finger verbrannt“, erzählt Steiner. Deshalb habe er „keine so extreme Intention hineingesteckt“, rasch wieder einen Pächter zu finden. Trotzdem möchte er verhindern, dass das Gasthaus zu lange geschlossen bleibt. „Ich will die Lücke zwischen den Pächtern nicht zu groß werden lassen, weil es sonst immer schwieriger wird, das Gasthaus wieder aufzubauen“, erklärt er.

Besitzer denkt über eigenen Neustart nach

Deshalb steht inzwischen auch eine andere Möglichkeit im Raum: Steiner könnte selbst wieder übernehmen. „Wenn ich gar keine andere Lösung finde, die für mich zufriedenstellend ist, kann es sein, dass ich selber weitermache“, sagt er. Allerdings nicht mehr in jener Form, wie ein Vollzeit-Wirt das Haus betreiben würde, sondern in einer „abgespeckten Version“. Steiner führt nämlich hauptberuflich ein Installationsunternehmen, das sein Vater vor mehr als 50 Jahren gegründet hat und das er heute in zweiter Generation leitet. Vor einigen Jahren absolvierte er zusätzlich die Konzessionsprüfung, um den Dorfwirt im Falle des Falles auch selbst führen zu können. Ein Neustart in Eigenregie wäre daher grundsätzlich möglich und Steiner zieht es auch in Betracht, „um für den Ort etwas zu tun“.

©Installationen Steiner Dorfwirt-Inhaber Hannes Steiner sucht nach einem neuen Pächter.

Komplett eingerichtet: „Schlüssel drüberdrehen und aufsperren“

Wer den Dorfwirt übernehmen möchte, würde jedenfalls nicht bei Null anfangen müssen. Rund 350 Quadratmeter umfasst der gastronomisch genutzte Bereich inklusive Gaststube, Küche, Frühstücks- beziehungsweise Sitzungsraum und größerem Veranstaltungssaal. Im eigentlichen Lokal gibt es rund 50 bis 55 Sitzplätze, gemeinsam mit den Sälen sind es etwa 100. Auch eine Terrasse gehört dazu. „Das Lokal ist komplett eingerichtet, man könnte den Schlüssel drüberdrehen und aufsperren“, sagt Steiner. Auch das Inventar könne ohne Ablöse übernommen werden. Falls sich ein Pächter langfristig binden möchte, wäre Steiner auch bereit, weiter in das Haus zu investieren. „Wenn einer das machen will, wäre ich gern dabei, Fremdenzimmer auszubauen.“ Voraussetzung sei allerdings, dass sich abzeichnet, „dass es keine Eintagsfliege ist“.

Wohnungen statt Wirtshaus?

Vorschläge für eine andere Nutzung hat Steiner in den vergangenen Monaten bereits genug gehört. „Viele haben schon gesagt: ,Reiß den Scheiß heraus und mach eine Wohnung rein‘“, erzählt er. Genau das will er aber nicht. Einerseits hält er den Wohnungsmarkt in der Gegend für weitgehend gesättigt. Andererseits hängt für ihn viel Geschichte an dem Haus. „Das war von jeher der Gasthof Post in Dellach“, sagt Steiner. Er sei nach wie vor überzeugt, dass ein klassisches Gasthaus dort funktionieren könne – vorausgesetzt, der Betreiber gehe die Sache richtig an. „Wenn ein Betreiber auftaucht, der das mit Herz und Verstand macht, funktioniert das. Weil einfach das Publikum da ist.“

Das sollen die neuen Wirtsleute mitbringen

Ob gelernter Gastronom oder Quereinsteiger, ist Steiner weniger wichtig. „Mir ist es im Prinzip egal, weil ich keinem einen Riegel vorschieben will.“ Entscheidend sei vielmehr die Einstellung: „Er muss einfach die Liebe zur Gastwirtschaft haben und den Gast nicht als Feindbild sehen.“ Dass sich heute nur schwer jemand für die Übernahme eines Dorfwirtshauses begeistern lässt, führt Steiner vor allem auf Änderungen in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung zurück, vor allem in Bezug auf die Arbeitszeiten in der Gastronomie. Die Antwort auf die Frage, was konkret das Problem sei, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Work-Life-Balance. Weil das von acht bis vier am Nachmittag an drei bis vier Tagen die Woche nicht geht.“ Wer ein Gasthaus führen wolle, müsse selbst an allen Fronten anpacken und das auch seinen Mitarbeitern vorleben. „Wenn ich selber der Chef bin, darf es mir nichts tun, wenn ich mal 60 Stunden die Woche da bin“, so Steiner.

„Um die jüngere Generation tut es mir leid“

Für Dellach selbst bedeuten die verschlossenen Türen des Dorfwirts mehr als nur ein Lokal weniger. Zwar gibt es im Ort ein zweites Gasthaus, das laut Steiner auch gut läuft. Der Dorfwirt hatte aber eine ganz eigene Rolle im Dorfgeschehen. „Beim Dorfwirt war halt immer die jüngere Generation sehr präsent und hat dort ihre Gaudi gehabt. Um die tut es mir leid, weil die jetzt einen Treffpunkt verloren haben.“ Auch Menschen, die im Ort einkaufen waren, seien früher noch auf ein Getränk vorbeigekommen. Heute sei das anders. „Wenn ich oben über den Dorfplatz gehe, herrscht jetzt oft gähnende Leere.“

Verkauf kommt nicht infrage

Wie lange er noch auf einen geeigneten Pächter warten will, legt sich Steiner nicht fest. Sicher ist nur: Verkaufen möchte er das Haus nicht. Er habe den damaligen Gasthof Post gemeinsam mit seiner Familie von Grund auf saniert. Wie es mit dem Dorfwirt in Dellach konkret weitergeht, steht aber noch in den Sternen. Interessenten können sich bei Hannes Steiner unter 0650/5006008 oder 04718251 melden.