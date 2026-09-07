Wegen Harley-Treffen: Strandbad stellt regulären Betrieb ein

Ab morgen brummen rund um den Faaker See wieder die Motoren: Von 8. bis 13. September steigt dort nämlich wieder die European Bike Week. Das wirkt sich auch auf das Strandbad Faak am See aus.

Die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See hat am Montag für die Dauer der European Bike Week bekannt gegeben: Während der Harley-Woche, die vom 8. bis 13. September über die Bühne geht, findet im Strandbad Faak am See kein normaler Badebetrieb statt. Ganz geschlossen bleibt das Gelände allerdings nicht: Der Zugang zum Restaurant ist täglich von 10 bis 17 Uhr möglich. „Für den Zutritt zum Strandbad bzw. zum Restaurant wird in dieser Zeit kein Eintritt eingehoben“, teilt die Gemeinde außerdem mit.

Rund um den Faaker See gelten zahlreiche Verkehrsmaßnahmen

Rund um den Faaker See werden bei der European Bike Week erneut zehntausende Motorradfans erwartet. Für die Veranstaltung wurde ein umfassenden Verkehrskonzept erarbeitet. Unter anderem sind die Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und die Faaker See Straße (B 84) rund um den See ab Dienstag, 8. September, 10 Uhr, für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Ausgenommen sind unter anderem Motorräder, Einsatzfahrzeuge, Shuttlebusse, Taxis mit Berechtigung sowie Anrainer mit Zufahrtsgenehmigung. Zudem wird der Verkehr rund um den See wie in den vergangenen Jahren im Einbahnsystem gegen den Uhrzeigersinn geführt. Die Polizei hat außerdem angekündigt, Schwerpunktkontrollen durchzuführen.

Höhepunkt am Samstag

Unter dem Motto #BackToTheRoads wartet auch heuer ein umfangreiches Programm rund um das Harley Village am Faaker See. Dazu zählen Motorradausstellungen, kostenlose Demo Rides mit den neuesten Harley-Davidson-Modellen, Live-Musik, Shopping, Gastronomie sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen. Zu den größten Programmpunkten der Bike Week zählt die traditionelle Harley-Parade am Samstag, 12. September. Der Start ist um 12 Uhr geplant, die Route führt vom Faaker See über Villach, Feldkirchen, den Ossiacher See, Wernberg, Velden und Rosegg zurück zum Ausgangspunkt.