Supercars, Tourbillon und fast 200 Gäste: Exklusiver Eventabend bei Juwelier Schützlhoffer

Eines der absoluten Highlights war die exklusive Präsentation von insgesamt vier Supercars. Im Mittelpunkt stand dabei ein außergewöhnlicher Ferrari, ein weltweites One-of-One-Unikat, das eigens für diesen Abend ausgestellt wurde und für großes Aufsehen bei den Gästen sorgte. Auch uhrmacherisch wurde eine besondere Rarität präsentiert: Mit der Breitling Top Time B21 Ford Mustang konnte eine außergewöhnliche Tourbillon-Uhr gezeigt werden. Das ausgestellte Exemplar zählt aktuell zu den äußerst selten verfügbaren Stücken und war für diesen besonderen Abend exklusiv vor Ort. Ca. 200 Gäste folgten der Einladung und sorgten gemeinsam mit musikalischer Begleitung durch einen DJ für eine außergewöhnliche Atmosphäre.

„Außergewöhnlicher Abend“

„Für uns war es etwas Besonderes, Automobilkultur, Uhrmacherkunst und Menschen an einem Abend zusammenzubringen. Vor allem freut es uns, dass so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind und wir gemeinsam einen wirklich außergewöhnlichen Abend erleben durften“, so Paul Schützlhoffer. In dieser Kombination und Größenordnung war es für Juwelier Schützlhoffer ein Event, wie es in Villach bislang kaum zu sehen war. Der Abend unterstrich einmal mehr den Anspruch, neben außergewöhnlichen Schmuck- und Uhrenprojekten auch besondere Erlebnisse für Kunden und Gäste zu schaffen.