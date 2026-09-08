Kontinuität und Erfahrung: Der VSV legt sein Kapitänsteam fest

Der EC iDM Wärmepumpen VSV geht mit gewohnter Führung in die neue Saison. Alexander Rauchenwald bleibt Kapitän der „Adler“, während erfahrene Kräfte das Führungs-Team komplettieren.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV setzt in der Saison 2026/27 auf eine Mischung aus großer Erfahrung und gewachsener Identifikation.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV setzt in der Saison 2026/27 auf eine Mischung aus großer Erfahrung und gewachsener Identifikation.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV setzt in der Saison 2026/27 auf eine Mischung aus großer Erfahrung und gewachsener Identifikation. An der Spitze der Mannschaft steht weiterhin Alexander Rauchenwald als Kapitän. Der gebürtige Villacher, der im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurde, geht mittlerweile in seine achte Spielzeit im Profikader und verkörpert die Werte des Klubs in besonderem Maße.

Bald 500 Einsätze

Bei den Heimspielen unterstützen ihn Kevin Hancock und Felix Maxa als Assistenzkapitäne. Hancock hat sich seit seinem Wechsel nach Villach im Jahr 2023 zu einer verlässlichen Offensivkraft entwickelt, während Maxa mit bald 500 Einsätzen in der Liga zu den erfahrensten österreichischen Akteuren zählt und dem Team seit 2017 treu ist.

Erfahrung für die Auswärtsspiele

Auf fremdem Eis übernehmen Neuzugang Ryan Sproul und Routinier John Hughes die Rolle der Assistenten. Während Verteidiger Sproul reichlich internationale Routine aus Top-Ligen wie der NHL und KHL mitbringt, blickt der erfahrene Rekordscorer Hughes auf Jahre im blau-weißen Trikot zurück. Sollte einer der nominierten Vertreter ausfallen, rückt mit Steven Strong ein zweifacher Meister und Nationalspieler nach, der erst 2025 in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist.