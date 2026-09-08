Spaziergänger finden Leiche: Identität unklar

In der Kärntner Schütt wurde die Leiche einer noch unbekannten Person entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

„Vorgestern hat der Hund eines Bekannten eine Leiche in der Schütt gefunden“, berichtet eine 5 Minuten-Leserin gegenüber der Redaktion.

Polizei bestätigt Leichenfund

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion Kärnten den Fund einer toten Person. Die genaue Todesursache ist derzeit allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Identität der verstorbenen Person ist aktuell noch unklar. Ein Gewaltverbrechen steht nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht im Raum: Die Beamten gehen derzeit nicht von Fremdverschulden aus, wie seitens der Polizei abschließend gegenüber 5 Minuten ergänzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.