Unfall bei Bahnschranken in Villach-Land sorgt für Feuerwehreinsatz

Für die Feuerwehr Föderlach begann der Dienstag mit Sirenenalarm: Nach einem Verkehrsunfall bei einem Bahnschranken waren Betriebsmittel auf die L59 gelangt.

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag (8. September) in der Früh in Föderlach (Gemeinde Wernberg, Villach-Land) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Aus einem beteiligten Fahrzeug waren Betriebsmittel ausgetreten und auf die L59 gelangt. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Um 8.49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Föderlach per Sirenenalarm zum Bereich des Bahnschrankens gerufen. Vor Ort banden die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Flüssigkeiten und säuberten anschließend die Straße.

Polizei regelte den Verkehr

Während der Arbeiten übernahmen drei Beamte der Polizeiinspektion Velden die Verkehrsregelung und sicherten die Einsatzstelle ab. „Nach rund 1,5 Stunden konnten wir die Einsatzstelle verlassen und wieder ins Rüsthaus einrücken“, so die Feuerwehr Föderlach. Nähere Informationen zum vorausgegangenen Verkehrsunfall liegen derzeit nicht vor.