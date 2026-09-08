Von Lkw erfasst: Ersthelfer muss Rennradfahrer reanimieren

Auf der B100 Villacher Straße kam es am Dienstag in der Früh zu einem schweren Unfall. Ein LKW krachte gegen einen Rennradfahrer, der schwer verletzt wurde.

Ein Rennradfahrer wurde bei einem Unfall mit einem LKW auf der B100 schwer verletzt.

Ein Rennradfahrer wurde bei einem Unfall mit einem LKW auf der B100 schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (8. September) in der Früh auf der B100 Villacher Straße. Ein 67-jähriger Rennradfahrer wurde beim Abbiegen von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass ihn ein Ersthelfer noch an der Unfallstelle reanimieren musste.

Radfahrer übersehen?

Der Unfall passierte laut Angaben der Polizei gegen 8.48 Uhr. Eine 24-jährige Frau war mit einem Firmen-Lkw auf der B100 in Richtung Osten unterwegs und wollte auf Höhe einer Tankstelle nach rechts abbiegen. Zur selben Zeit fuhr der 67-Jährige mit seinem Rennrad in dieselbe Richtung. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Laut Polizei dürfte die Lkw-Lenkerin den Rennradfahrer übersehen haben, als dieser sich auf Höhe der Fahrerkabine befand.

Hubschrauber brachte Schwerverletzten ins Klinikum

Beim Abbiegen wurde der Mann von den rechten Doppelachsen des Lkw erfasst. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Reanimation und der weiteren notärztlichen Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.