Warmbader Biber dürfen getötet werden – doch bis jetzt wurde keiner erwischt

Ihre Dämme wurden immer wieder entfernt, doch die Biber ließen sich davon nicht beeindrucken. Jetzt dürfen die Tiere in Villach-Warmbad sogar getötet werden. Tierschützer schlagen Alarm.

Für die in den Auen von Warmbad-Villach angesiedelten Biberfamilien gilt – wie für die restlichen Biberpopulationen in Kärnten – die im Vorjahr vom Jagdreferat des Landeshauptmann-Stellvertreters Martin Gruber (ÖVP) erlassene Biber-Verordnung. Diese besagt unter anderem, dass bei Biberkonflikten oder bei potenziellen Schäden nicht nur der Fang mit Lebendfallen, sondern auch das unmittelbare Töten von Bibern im Zeitraum von 1. September bis 31. März erlaubt sind. Die Verordnung gilt noch bis 2030. Alle Tiere, die im bekannten Zillerbach Dämme errichteten und damit ein Fischsterben auslösten, dürfen also von Amtswegen getötet werden. Erwischt wurde aber bis jetzt keiner.

Damm geräumt – und sofort wieder aufgebaut

Leser von 5 Minuten hatten Alarm geschlagen, die von Bibern im bekannten Zillerbach gebauten Dämme waren so dicht, dass das Wasser im Unterlauf des Baches versiegte und ein Fischsterben ausgelöst hatte. Dem Entschluss, Biber mit Lebendfallen wegzufangen und dann zu töten, gingen freilich lange und zahlreiche Versuche voraus, die Dämme immer wieder zu entfernen. Oft war dazu sogar schweres Gerät notwendig. „Kaum wurde ein Damm geräumt, wurde er sofort wieder aufgebaut“, so ein Angestellter des Villacher Wirtschaftshofes. Auch die Idee, die Biberfamilien wegzufangen und umzusiedeln wurde wieder verworfen, weil es im Land keine freien Reviere mehr gibt.

Biberumsiedelung ist teuer

Tierschützer in Salzburg und Oberösterreich gelang es mit einer einmaligen Aktion 40 Tiere vor dem Abschuss zu retten. „Wir haben die Biber nach Portugal umgesiedelt, wo sie mit Freude aufgenommen wurden, aber das war nur mit hohem finanziellem Aufwand möglich“, erzählt ein Tierschützer.

Tierschützer schlagen Alarm

Die Auen rund um Warmbad sind ein idealer Lebensraum für seltene Vogelarten und im Zillerbach, der das ganze Jahr warmes Wasser führt, tummeln sich seltene Fischarten die sonst nirgends in Europa in der freien Natur zu finden sind. Klar, dass sich dort schon vor Jahren auch Biber anzusiedeln begonnen hatten. „Biber sind wie Fischottern oder Wölfe von der EU immer noch zum Teil streng geschützte Tiere. Sie werden aber trotzdem, besonders in Kärnten, Tirol, Salzburg und Niederösterreich unbenommen der drohenden Sanktionen jedes Jahr immer zahlreicher getötet“, kritisieren die Mitarbeiter des Wiener Tierschutzvereines. Der WWF Austria hat nun sogar eine Petition gegen den Abschuss von Bibern gestartet, der Hinweis in einer Aussendung: „Der Biber ist streng geschützt und ein wichtiger Verbündeter in Zeiten der Klima-und Biodiversität.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 19:16 Uhr aktualisiert