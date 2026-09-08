„Wheelie“ durch Villacher Stadtgebiet: Polizei stoppt alkoholisierten Biker

Ein 45-jähriger Motorradfahrer sorgte am Dienstag im Stadtgebiet von Villach für Aufsehen. Eine Polizeistreife beobachtete den Mann dabei, wie er mit seinem Motorrad auf dem Hinterrad fuhr. Er war dabei alkoholisiert.

Am 8. September 2026 gegen 16.45 Uhr fiel der Lenker einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Motorrad einen sogenannten Wheelie durchführte. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und konnten beobachten, wie der Mann sein Motorrad erneut stark beschleunigte und sich dabei das Vorderrad vom Boden hob. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte laut Polizei dichter Verkehr. Der Motorradfahrer wurde daraufhin zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten.

Alkoholisiert: Führerschein vorläufig abgenommen

Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine leichte Alkoholisierung. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird wegen der Verkehrsverstöße angezeigt.