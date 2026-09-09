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Das Bild auf 5min.at zeit Klaudia Schleicher.
Klaudia Schleicher feierte ihren 80. Geburtstag.
Velden am Wörthersee
09/09/2026
Klaudia Schleicher

Ehemalige Veldener Direktorin feierte 80. Geburtstag

Kürzlich feierte Klaudia Schleicher, ehemalige Schuldirektorin und langjähriges Mitglied des Pensionistenverbandes Velden, ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer Familie, Freunde und Wegbegleiter.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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„Seit vielen Jahren engagiert sich Klaudia Schleicher mit großer Verbundenheit für die Gemeinschaft in Velden. Neben ihrer früheren Tätigkeit im Gemeinderat ist sie bis heute im Pensionistenverband aktiv und unterstützt diesen als Obmann-Stellvertreterin“, teilt die Marktgemeinde Velden am Wörthersee in einer Aussendung mit.

Persönliche Gratulation

„Ihr Einsatz, ihre Verlässlichkeit und ihre offene Art werden von den Mitgliedern sehr geschätzt“, heißt es weiter. Dies nahmen Bürgermeisterin Margit Heissenberger, SPÖ-Ortsparteiobmann GR Mario Kogler, Obmann des Pensionistenverbandes GR Wolfgang Wakonig sowie GR Klaus Zerche zum Anlass, der Jubilarin persönlich zu gratulieren.

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