Ehemalige Veldener Direktorin feierte 80. Geburtstag

Kürzlich feierte Klaudia Schleicher, ehemalige Schuldirektorin und langjähriges Mitglied des Pensionistenverbandes Velden, ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer Familie, Freunde und Wegbegleiter.

„Seit vielen Jahren engagiert sich Klaudia Schleicher mit großer Verbundenheit für die Gemeinschaft in Velden. Neben ihrer früheren Tätigkeit im Gemeinderat ist sie bis heute im Pensionistenverband aktiv und unterstützt diesen als Obmann-Stellvertreterin“, teilt die Marktgemeinde Velden am Wörthersee in einer Aussendung mit.

Persönliche Gratulation

„Ihr Einsatz, ihre Verlässlichkeit und ihre offene Art werden von den Mitgliedern sehr geschätzt“, heißt es weiter. Dies nahmen Bürgermeisterin Margit Heissenberger, SPÖ-Ortsparteiobmann GR Mario Kogler, Obmann des Pensionistenverbandes GR Wolfgang Wakonig sowie GR Klaus Zerche zum Anlass, der Jubilarin persönlich zu gratulieren.